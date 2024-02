Saco de Douglas: jovem que morreu durante encontro com jogador teve rompimento da cavidade; entenda

O atestado de óbito de Lívia Gabriela da Silva Matos, estudante de 19 anos que morreu após ter relação sexual com um jogador da base do Corinthians, aponta que a jovem teve uma "rutura de fundo de saco de Douglas com extensão à parede vaginal esquerda".

Lívia Gabriele da Silva Matos, de 19 anos, morreu após se encontrar com o jogador do sub-20 do Corinthians Dimas Cândido de Oliveira.

Saco de Douglas é o nome dado a uma cavidade na parte baixa do abdômen, próxima à região genital. A região também é conhecida ainda como "escavação retouterina", "bolsa de Douglas" ou "espaço de Douglas".

Na imagem acima, ela é apontada com o nome técnico 'excavatio recto-uterina' - Imagem: G1

Tanto homens quanto mulheres possuem essa cavidade. Nas mulheres, o espaço está localizado entre o útero e o reto. Nos homens, a estrutura fica entre o reto e a bexiga.

A bolsa de Douglas desempenha um papel relevante no diagnóstico e tratamento de problemas ginecológicos e abdominais, como endometriose e acúmulo de líquido na cavidade abdominal por conta de doenças hepáticas.

De acordo com a ginecologista do Hospital Albert Einstein, Carolina Fernandes Giacometti, essa área é essencial para a detecção de condições de saúde como:

Endometriose

Miomas e tumores pélvicos

Doença inflamatória pélvica

Cistos ovarianos

Líquido na região abdominal

De acordo com o Dicionário Médico da Universidade de Navarra, esta região da anatomia foi descrita pelo anatomista escocês James Douglas, e foi batizada com seu nome.

Especialistas explicam ruptura

Cassio Riccetto, coordenador da disciplina de urologia feminina da Sociedade Brasileira de Urologia (SBU), explica que essa área normalmente se distende durante da relação sexual, mas a ruptura não é comum.

"A ocorrência de roptura do fundo do saco vaginal é muito rara, mas, quando ocorre, pode haver sangramento vaginal e no interior da cavidade abdominal", comenta.

A ginecologista Carolina Giacometti afirma que a região é composta por tecidos elásticos e flexíveis, mas que não são naturalmente propensos a rompimentos espontâneos. "Há situações específicas em que o rompimento pode ocorrer e isso geralmente está associado a condições médicas, como, por exemplo, uma cirurgia prévia no local ou eventos traumáticos na área", analisa.

Helga Marquesini, ginecologista do Hospital Sírio-Libamês, também pontua que lesões no tecido vaginal podem acontecer por diferentes motivos. "Podem ocorrer no parto, com lacerações mais ou menos extensas; por traumas locais, durante relações sexuais ou na penetração com objetos; por fraturas pélvicas ou acidentes", explica.

Em casos mais graves, quando o sangramento é volumoso, pode levar a uma condição chamada de choque hemorrágico, na qual há queda abrupta da pressão arterial. Nessas situações, o tratamento é cirúrgico e deve ser realizado imediatamente.

A jovem passou mal no apartamento do atleta e teve quatro paradas cardíacas por causa de um sangramento intenso na região íntima. Dimas Cândido de Oliveira acionou o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) quando percebeu que Lívia tinha desmaiado.

O advogado da família da vítima afirmou que as circunstâncias da ruptura estão em investigação, incluindo a possibilidade de violência ou introdução de algum objeto. O jogador Dimas, declarou que a jovem desmaiou durante a relação sexual, apresentando forte sangramento na região íntima. A polícia investiga o caso como morte suspeita, aguardando resultados da necropsia e laudos periciais para prosseguir com as investigações.

Da redação com G1