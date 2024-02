Fio de alta tensão cai em piscina e mata família eletrocutada

Três pessoas de uma mesma família morreram, no domingo (04), eletrocutadas na piscina de um parque aquático, em Rio Branco do Sul, interior do Paraná. Um fio de alta tensão caiu na piscina no momento em que várias pessoas nadavam.

As vítimas fatais são uma mulher de 40 anos e os filhos de 23 e 17. A jovem de 23 anos estava grávida de um menino. Outras nove pessoas ficaram feridas com o acidente e foram encaminhadas para hospitais da região. Um homem de 25 anos está internado em estado grave.

A prefeita da cidade, Karime Fayad, lamentou a tragédia no instagram:

"É com profunda tristeza que expresso meus sentimentos a todos os envolvidos no trágico acidente ocorrido hoje no interior de Rio Branco do Sul. Que Deus conforte os corações dos familiares e amigos nesse momento tão difícil. Que as boas lembranças dos entes queridos perdidos tragam conforto e paz. Agradeço à defesa civil e a polícia militar pelo pronto atendimento e, em especial, ao Secretário de Segurança do Paraná Coronel Hudson por ter prontamente me telefonado e ter se colocado a disposição", escreveu Karime.

Rio Branco do Sul é uma cidade que fica na região metropolitana de Curitiba e tem cerca de 32 mil habitantes.O clube em que o acidente aconteceu é conhecido e frequentando por grande parte dos moradores da região.

