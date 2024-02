Eleições 2024: eleitores têm 3 meses para regularizar ou tirar título; veja como

Com as Eleições Municipais de 2024 se aproximando, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) alerta os eleitores que o prazo para regularizar pendências no cadastro eleitoral ou tirar o primeiro título é de três meses, terminando em 8 de maio.

Todo o processo pode ser feito online, na página do TSE:

Acesse o site do TSE: https://www.tse.jus.br/

Clique na aba "Serviços Eleitorais".

Selecione "Autoatendimento eleitoral".

Em "Título Eleitoral", escolha o serviço desejado.

Consulte sua situação:

Para verificar se você está em dia com a Justiça Eleitoral, acesse "Consultar Situação Eleitoral" no site do TSE. O sistema informará seu status e, caso existam pendências, as medidas necessárias para regularizá-las.

Riscos de não regularizar:

Cancelamento do título:

Não votar em três eleições seguidas.

Não pagar multas ou justificar ausências.

Impedimentos:

Emissão de documentos (passaporte e identidade).

Ingresso em universidades públicas.

Assunção de cargos públicos.

Obtenção de empréstimos em instituições públicas

Conforme o calendário do TSE, as Eleições Municipais de 2024 serão realizadas em 6 de outubro e um eventual segundo turno deve ocorrer no último domingo do mesmo mês (dia 27)

Da redação