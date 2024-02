Quais os próximos feriados de 2024? Veja o calendário nacional

Com o término do Carnaval se aproximando, muitos já voltam suas atenções para os próximos dias de descanso do ano. Entretanto, quem estava na expectativa de muitos "feriadões" prolongados pode se decepcionar, pois o calendário de 2024 reserva poucas oportunidades para estender as folgas.

Foto: Reprodução/Internet

Dos dez feriados nacionais, apenas três oferecerão a possibilidade de prolongamento, sendo que um deles, o Dia de Confraternização Nacional, já passou em 1º de janeiro.

É importante ressaltar que o Carnaval não é considerado feriado nacional, sendo apenas um período de ponto facultativo entre os dias 12 e 14 de fevereiro, até às 14h, conforme determinação do governo federal.

Assim, restam somente dois feriados que coincidem com fins de semana: o da Paixão de Cristo e o da Proclamação da República.

A maioria dos feriados nacionais em 2024 cairá em fins de semana ou em quartas-feiras, como o Dia do Trabalho, Consciência Negra e Natal, totalizando sete datas.

Destaca-se que neste ano o Dia da Consciência Negra, em 20 de novembro, tornou-se feriado nacional, após aprovação no Congresso e sanção presidencial.

Feriados nacionais:

1º de janeiro: Confraternização Universal (segunda-feira);

29 de março: Paixão de Cristo (sexta-feira);

21 de abril: Tiradentes (domingo);

1º de maio: Dia Mundial do Trabalho (quarta-feira);

7 de setembro: Independência do Brasil (sábado);

12 de outubro: Nossa Senhora Aparecida (sábado);

2 de novembro: Finados (sábado);

15 de novembro: Proclamação da República (sexta-feira);

20 de novembro: Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (quarta-feira);

25 de dezembro: Natal (quarta-feira).

Dias de ponto facultativo:

12 de fevereiro: Carnaval (segunda-feira);

13 de fevereiro: Carnaval (terça-feira);

14 de fevereiro: Quarta-feira de Cinzas (quarta-feira; ponto facultativo até as 14h);

30 de maio: Corpus Christi (quinta-feira);

31 de maio: ponto facultativo (sexta-feira);

28 de outubro: Dia do Servidor Público Federal (segunda-feira);

24 de dezembro: Véspera do Natal (terça-feira; ponto facultativo após as 14h);

31 de dezembro: Véspera do Ano Novo (terça-feira; ponto facultativo após as 14h).

Da redação com G1