Nova carteira de identidade nacional: Mais segurança e facilidade para os brasileiros

Conforme dados do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), aproximadamente 4 milhões de cidadãos já obtiveram a nova versão da carteira de identidade. Atualmente, 23 estados e o Distrito Federal já estão oferecendo a Carteira de Identidade Nacional (CIN), a mais recente atualização do documento.

Imagem: Por Dentro de Tudo

O propósito da nova carteira é aprimorar a segurança na identificação dos brasileiros, aperfeiçoar os registros administrativos e reduzir casos de fraude no país. Além da versão impressa, o documento também está disponível digitalmente por meio do aplicativo do Gov.br.

Quais são as mudanças com a nova carteira de identidade? A mudança mais significativa introduzida pela nova carteira é a eliminação do Registro Geral (RG). Anteriormente, como era emitido em nível estadual e não federal, cada estado poderia adotar numerações distintas, o que facilitava fraudes. Agora, com a CIN, o único número de identificação será o CPF.

Dessa forma, as principais alterações incluem:

Um único registro de identificação em todo o país, utilizando o número do CPF;

Possibilidade de inclusão de outros dados pessoais e registros civis no mesmo documento, como: Certidão de nascimento; Certidão de casamento; Certidão de óbito; Documento Nacional de Identificação (DNI); Número de Identificação do Trabalhador (NIT); Registro no Programa de Integração Social (PIS) ou no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep); Cartão Nacional de Saúde; Título de eleitor; Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS); Número da Permissão para Dirigir ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH); Certificado militar; Carteira profissional expedida pelos conselhos de fiscalização de profissão regulamentada; e Outros certificados de registro e números de inscrição presentes em bases de dados públicas federais, estaduais, distritais e municipais.



Emissão da nova carteira de identidade Para obter o novo documento de identificação, os interessados devem dirigir-se ao órgão responsável pela expedição. Isso pode incluir delegacias civis, unidades do PoupaTempo, Detran, entre outros. Não é necessário ter pressa, pois o documento atual continua válido até 2032.

Após receber a nova carteira de identidade impressa, os cidadãos podem acessar o aplicativo do GOV.BR para baixar a versão digital da CIN. O processo é semelhante ao já existente para a CNH:

Acesse o aplicativo do GOV.BR e faça login;

Após o login, clique no ícone "Carteira de documentos" na tela inicial, e então no botão "+" para adicionar um novo documento;

Selecione "Carteira de Identidade";

Siga as instruções para adicionar a CIN Digital ao seu dispositivo.

Da Redação com Por Dentro de Tudo