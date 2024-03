Brasil retorna ao Top 10 das Maiores Economias Globais com crescimento do PIB

Após o crescimento de 2,9% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2023, o Brasil reassumiu sua posição entre as 10 maiores economias globais. De acordo com a consultoria Austin Ratings, baseando-se em dados preliminares dos PIBs de 54 países, o Brasil ultrapassou o Canadá e a Rússia, assegurando o 9º lugar no ranking econômico mundial, com um PIB de US$ 2,17 trilhões no último ano.

Imagem: Mídia Ninja

Esse avanço marca uma notável ascensão em comparação com 2022, quando o Brasil ocupava a 11ª posição no ranking econômico global, conforme os registros do Fundo Monetário Internacional (FMI). Os Estados Unidos mantêm sua liderança no ranking, com um PIB de US$ 26,9 trilhões em 2023, seguidos pela China, com US$ 17,7 trilhões, e Alemanha, com US$ 4,4 trilhões.

Confira a lista:

Estados Unidos – US$ 26,94 tri China – US$ 17,70 tri Alemanha – US$ 4,42 tri Japão – US$ 4,23 tri Índia – US$ 3,73 tri Reino Unido – US$ 3,33 tri França – US$ 3,04 tri Itália – US$ 2,18 tri Brasil – US$ 2,17 tri Canadá – US$ 2,11 tri Rússia – US$ 1,86 tri México – US$ 1,81 tri Coreia do Sul – US$ 1,70 tri Austrália – US$ 1,68 tri Espanha – US$ 1,58 tri

Esse resultado reflete o retorno do Brasil ao grupo das 10 maiores economias do mundo, após ter saído desse patamar em 2020, quando caiu para a 12ª posição. Em 2022, o Brasil ocupava o 11º lugar, com um PIB de US$ 1,91 trilhão. Desde 1995, o país esteve entre as 10 maiores economias do mundo por 20 anos, registrando os melhores desempenhos em 1995 e entre 2010 e 2014, quando ocupava a 7ª colocação no ranking.

O setor agrícola impulsionou o crescimento do PIB brasileiro, que cresceu 2,9% em 2023, conforme divulgado pelo IBGE nesta sexta-feira (1°). No quarto trimestre do ano, o PIB permaneceu estável em relação ao terceiro trimestre. Esse resultado superou as expectativas do mercado, que esperava um crescimento de 2,2% no ano, conforme pesquisa da Reuters. O governo esperava um crescimento de 3%, alinhado com o registrado em 2022. Além disso, os setores da indústria e serviços também apresentaram crescimento, de 1,6% e 2,4%, respectivamente.

Da Redação com CNN Brasil