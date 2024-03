Ninguém acerta as seis dezenas da Mega-Sena 2695, e prêmio vai a R$ 205 milhões; veja números sorteados

O sorteio da Mega-Sena 2695, com um prêmio de R$ 185.649.175,08 milhões, foi anunciado no último sábado (2) em São Paulo (SP), sem nenhum acertador das seis dezenas. Diante disso, o prêmio acumulado atinge R$ 205 milhões, e o próximo sorteio está agendado para terça-feira (5).

Os números sorteados foram: 15 - 17 - 32 - 33 - 34 - 40.

Foto: Reprodução Internet

Um total de 249 apostas acertaram cinco dezenas, sendo que cada uma receberá R$ 40.004,66. Já os 15.891 ganhadores com quatro dezenas receberão R$ 895,48 cada.

Em 2024, ocorreram 24 concursos da Mega-Sena, com apenas dois contemplando o prêmio máximo. Em 6 de janeiro, uma aposta única ganhou R$ 6,4 milhões. O maior prêmio do ano até agora, de R$ 94,8 milhões, foi pago para uma única aposta em 3 de fevereiro.

Quanto às apostas na Mega Sena, estas podem ser realizadas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, tanto nas casas lotéricas quanto pela internet, através deste link ou no aplicativo Loterias Caixa, disponível para usuários de iOS e Android.

O volante, com seis dezenas marcadas, tem o custo de R$ 5,00, e os números sorteados são divulgados às 20h. Vale destacar que a probabilidade de acerto em uma aposta com seis dezenas é de 50.063.860 para cada uma.

Para quem busca aumentar as chances de ganhar, é possível optar por apostar em mais números, até o limite de 20 dezenas. Entretanto, o valor da aposta aumenta proporcionalmente. Por exemplo, apostar em 7 números custa R$ 35, com uma chance de uma em 44,9 mil de ganhar. Apostar em 10 números custa R$ 1.050, com uma chance de uma em 3,9 mil.

Além do jogo simples, é viável participar de um bolão oficial da Caixa, com preço mínimo de R$ 15 e a possibilidade de realizar um bolão de duas a 100 cotas. Cada cota não pode ser inferior a R$ 6. Bolões organizados pelas lotéricas também são uma opção, com a tarifa adicional de até 35% do valor da cota. O site Loterias Online da Caixa oferece seis opções de combos de jogos, com a escolha entre visualizar os números selecionados ou optar pelo formato "Surpresinha".

Para quem procura uma alternativa online, é possível jogar pelo site Loterias Online da Caixa, embora a compra de bolões não seja permitida. Contudo, seis opções de combos de jogos estão disponíveis, permitindo a escolha entre visualizar os números ou usar a "Surpresinha", onde o sistema escolhe aleatoriamente os números da aposta.

Da Redação com Valorinveste