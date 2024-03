Correios lançam canal de denúncia em seu aplicativo para combater a violência contra a mulher

Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, os Correios revelam uma ferramenta de combate à violência contra a mulher: um canal de denúncia em seu aplicativo, com conexão direta via WhatsApp ou ligação para o Ligue 180, serviço governamental que recebe denúncias de violações contra as mulheres e encaminha os relatos aos órgãos competentes, monitorando o progresso dos processos.

"Como empresa pública com presença em todo o país e proprietária de canais com milhões de acessos diários, decidimos transformar o aplicativo Correios em mais uma ferramenta de combate à violência contra a mulher", afirma o presidente da estatal, Fabiano Silva dos Santos.

Essa ação permite que as mulheres em situação de violência possam buscar ajuda discretamente através do aplicativo Correios, que conta atualmente com 3,7 milhões de usuários ativos por mês e 320 milhões de acessos mensais.

"Essa iniciativa importante dos Correios está em sintonia com a Agenda Transversal de Mulheres no Plano Plurianual de 2024 a 2027, lançada pelo governo federal no início do mês, que visa, entre outras metas, reduzir em 16% as mortes violentas de mulheres em residências até 2027", completa Santos.

A nova versão do aplicativo também traz outras melhorias, incluindo a opção de compra de certificado digital.

O aplicativo Correios está disponível para download na App Store e na Google Play.

Da Redação com ASCOM Correios