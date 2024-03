ATUALIZAÇÃO: sequestrador que mantinham passageiros de ônibus reféns se entrega

O sequestrador que manteve 17 passageiros reféns durante mais de 3 horas na Rodoviária do Rio de Janeiro se entregou no início da noite desta terça-feira (12). Todos os passageiros que estavam no coletivo foram libertados sem ferimentos, segundo o porta-voz da Polícia Militar do Rio de Janeiro, Marcos Andrade. Entre eles estavam uma mãe com criança de colo e vários idosos. Eles foram atendidos pelo Corpo de Bombeiros.

Foto: reprodução / TV Globo

Uma equipe do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), da Polícia Militar, foi acionada para a ocorrência. A área foi isolada, e um negociador foi chamado para fazer a mediação com o sequestrador.

O criminoso foi identificado como Paulo Sérgio de Lima e deve ser levado para a 4ª DP (Praça da República). Segundo as primeiras informações da polícia, ele era da Rocinha e tentava fugir para Juiz de Fora em um ônibus da Viação Sampaio. Ele comprou a passagem em dinheiro em um guichê. A PM informou ainda que o sequestrador tem duas passagens por roubo à mão armada e que estava fugindo para a cidade da Zona da Mata por desavenças com uma organização criminosa.

Segundo a polícia, duas pessoas foram baleadas. Uma das vítimas levou três tiros e foi encaminhada para o Hospital Souza Aguiar. O homem, identificado como Bruno Lima de Costa Soares, de 34 anos, foi atingido no tórax e no abdômen. Ele foi encaminhado à cirurgia e, segundo o hospital, corre risco de vida. A segunda vítima foi ferida com estilhaços e atendida inicialmente no posto médico da própria rodoviária.

Durante a negociação, Paulo Sérgio chegou a dar dois tiros na direção dos policiais que faziam o cerco ao coletivo. Nenhum agente se feriu.

Um transeunte, de nome Carlos Saraiva, disse para a TV Globo que viu o momento em que o bandido sacou a arma. "Eu estava na passarela quando o rapaz sacou a arma, começou a trocar tiros, baleou o rapaz e entrou no ônibus. Tenho dois amigos que estão dentro do ônibus. Todo mundo desesperado, a gente não sabe o que vai acontecer".

Uma passageira disse que o ônibus percorreu 500 metros quando o ar-condicionado quebrou. O motorista decidiu, então, retornar ao terminal para fazer o reparo. Já na rodoviária, alguns passageiros decidiram descer porque estava muito quente. Foi quando o sequestrador, que, segundo ela, já estava no veículo, fez os disparos.

Da redação com G1