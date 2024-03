Como se proteger de golpes online: veja dicas para navegar com segurança na internet

Com o aumento dos golpes digitais, como o golpe do WhatsApp, do sequestro virtual e do Pix, os usuários se veem cada vez mais expostos a armadilhas na internet. Mas é possível se proteger? Especialistas afirmam que sim e oferecem orientações para evitar cair nessas fraudes.

Foto: Reprodução Internet

De acordo com o Relatório Global sobre Tendências de Fraude Digital Omnichannel 2023, da TransUnion, o Brasil viu um crescimento de 144% nas tentativas de fraude digital desde o período pré-pandemia, refletindo a vulnerabilidade dos usuários.

Marcia Netto, CEO da Silverguard, empresa de segurança digital, relaciona esse aumento com a popularização das transações por celular durante o isolamento social. Ela aponta que 79% das transações financeiras foram realizadas via celular em 2022, facilitando o acesso dos criminosos.

Um estudo da Silverguard revelou que 9% dos brasileiros já foram vítimas de golpes pelo celular. Contrariando o senso comum, jovens e idosos estão igualmente expostos, sendo que os idosos, muitas vezes, sofrem prejuízos maiores.

O prejuízo médio de um golpe com Pix para pessoas acima de 60 anos é oito vezes maior do que para os mais jovens, devido ao maior poder aquisitivo dessa faixa etária. Um exemplo é Sueli Damasceno, que perdeu R$ 3 mil ao cair no golpe do Pix.

Para evitar cair em golpes digitais, é fundamental adotar medidas de segurança. Isabel de Moraes, da Polícia Civil do DF, recomenda proteger os dados pessoais, utilizar senhas fortes, autenticação em dois fatores e antivírus, além de evitar redes Wi-Fi públicas.

Algumas dicas adicionais incluem:

Utilizar apenas o aplicativo ou site oficial do banco para transações financeiras. Nunca fornecer senhas de contas ou cartões de crédito. Evitar internet pública ao realizar transações financeiras. Verificar imediatamente se o dinheiro do Pix foi depositado na conta. Ter cuidado com QR Codes e mensagens suspeitas no WhatsApp. Em caso de golpe, contatar o banco para solicitar a devolução e registrar um boletim de ocorrência.

Seguindo essas orientações, é possível reduzir o risco de cair em golpes online e proteger seu dinheiro. Seja vigilante e esteja sempre atento aos sinais de fraudes na internet.

Da Redação com BHAZ