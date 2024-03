Rede de supermercados Dia fecha mais de 300 lojas no Brasil

O grupo espanhol de supermercados Dia informou que optou por encerrar as operações de 343 supermercados e 3 centros de distribuição no Brasil, mantendo apenas sua presença em São Paulo, após aproximadamente 23 anos de atuação no país.

Foto: Divulgação

A Distribuidora Internacional de Alimentos explicou que essa decisão foi motivada pelos resultados consistentemente negativos de sua subsidiária brasileira e reiterou seu compromisso de concentrar esforços nos mercados mais importantes.

Segundo a empresa, essas lojas são consideradas de baixo desempenho, e após o fechamento delas, serão avaliadas alternativas estratégicas para os negócios remanescentes no Brasil.

Em um comunicado à imprensa, o grupo Dia mencionou que está ajustando o número de lojas para focar na região de São Paulo, onde mantém 244 unidades operacionais. Isso permitirá concentrar recursos em uma área que demonstrou maior rentabilidade, aproveitando a rede logística consolidada e reduzindo custos.

Essas medidas, conforme a empresa, possibilitarão a alocação de recursos em mercados mais lucrativos e com maior potencial de crescimento, como Espanha e Argentina, onde o grupo conquistou uma posição sólida com uma estratégia voltada para a distribuição alimentar local.

A decisão faz parte da reestruturação da subsidiária brasileira, inaugurada em 2001. O grupo Dia também anunciou anteriormente sua saída de Portugal, vendendo quase 500 supermercados, a fim de concentrar-se em seus mercados prioritários e reduzir sua alavancagem financeira líquida.

Em fevereiro, a rede de supermercados reduziu suas perdas líquidas anuais para 30 milhões de euros, em comparação com os 124 milhões de euros registrados em um ano difícil para a empresa.

da redação com Investing