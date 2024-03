Sorteio da Mega-Sena 2706 termina sem ganhadores, prêmio pode chegar a R$ 10,5 milhões; confira os números

A Caixa Econômica Federal confirmou que nenhum bilhete acertou os números sorteados no concurso 2706 da Mega-Sena, realizado em 30/03/2024.

As dezenas sorteadas foram: 10, 11, 17, 24, 30, 45.

Foto: Reprodução Internet

O sorteio aconteceu em São Paulo. O próximo concurso está marcado para o dia 02/04/2024, com um prêmio estimado de R$ 10,5 milhões.

Como fazer uma aposta na Mega-Sena?

Uma aposta mínima na Mega-Sena, com seis números, custa R$ 5. Ela pode ser realizada online, através do site das Loterias da Caixa Econômica Federal, ou fisicamente em qualquer lotérica do país até as 19h.

Uma aposta com sete números custa R$ 35; com oito números, R$ 140. A aposta mais cara envolve 20 números e custa R$ 193.800,00.

As apostas devem ser feitas até as 19h (horário de Brasília). O sorteio é transmitido ao vivo na internet, a partir das 20h (horário de Brasília), no canal oficial da Caixa no YouTube.

Os ganhadores devem reclamar seus prêmios dentro de um prazo de 90 dias. Após esse período, o valor é destinado ao FIES (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior).

Qual é a probabilidade de ganhar na Mega-Sena?

A chance de ganhar na Mega-Sena com uma aposta simples, de seis números (custando R$ 5), é de 1 em 50.063.860, de acordo com informações fornecidas pela Caixa.

Para aqueles que apostam com sete números, as chances são de 1 em 7.151.980. Já para quem aposta o número máximo de 20 números, as chances são de 1 em 1.292.

Como apostar online nas loterias da Caixa?

As apostas nas loterias da Caixa podem ser feitas pela internet através do site ou do aplicativo Loterias Caixa. É necessário ser maior de 18 anos e realizar um cadastro informando o CPF, endereço de e-mail e possuir um cartão de crédito para pagamento (o processamento do pagamento é feito pelo Mercado Pago, fornecedor utilizado pela Caixa para cobranças).

Apesar de serem realizadas online, as apostas só são válidas para indivíduos dentro do território nacional - o sistema verifica a localização do apostador. A aposta é associada ao CPF do jogador, o que significa que não é possível apostar em nome de outra pessoa.

O valor das apostas é o mesmo tanto para as realizadas nas lotéricas quanto para as feitas online, assim como os mesmos horários para registro, encerramento das apostas e realização do sorteio. No site, entretanto, o valor mínimo para apostas é de R$ 30.

Da Redação com Band