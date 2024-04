'Golpe' na Shoppe? Loja que vendia camisas de times brasileiros e internacionais a R$ 1 é banida da plataforma

Uma loja na Shoppe apareceu ofertando vender camisas de clubes brasileiros e do exterior (sendo réplicas, obviamente) por apenas um real no aplicativo. A novidade viralizou, mas com apenas um dia de funcionamento, a plataforma baniu o vendedor por descumprimento das regras.

Foto: X / reprodução

A loja, identificada como "_haoyuelaibr.br", começou anunciando camisas de times paulistas de futebol pelo preço irrisório no domingo (31/03), mas logo passou a ofertar uniformes de outros times nacionais e até internacionais. Não demorou para que a oferta, que parecia boa demais para ser verdade, viralizasse no X, antigo Twitter.

Ao longo dessa segunda-feira (1º), as camisas a R$ 1 na Shopee estiveram entre os assuntos mais comentados da rede social. Vários usuários publicaram registros das compras feitas, e alguns chegaram a pedir até 50 uniformes. Outros, mais desconfiados, fizeram piada com a oferta "suspeita".

Com o sucesso nas redes sociais, a notícia da oferta inusitada logo chegou até os responsáveis pelo monitoramento das lojas na Shopee. De acordo com a empresa, o vendedor não cumpria com as regras da plataforma, e por isso teve os produtos removidos do site e foi banido de forma permanente.

"Exigimos que nossos vendedores cumpram nossas políticas, bem como as regulamentações governamentais locais, e tomamos medidas severas contra os vendedores que não as cumprem. Além disso, oferecemos treinamento para conscientizar sobre o cumprimento de todas essas regras", diz nota da empresa.

A Shopee também reforça que os clientes têm direito a reembolso quando o produto não é entregue, conforme as regras listadas no site.

Da redação com O Tempo