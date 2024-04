Alerta de calor intenso no Brasil: saiba o que está por trás do fenômeno e confira as recomendações do Inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta que entre esta quarta-feira (24) e sábado (27), uma massa de ar quente e seco afetará áreas das regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul do Brasil. No Mato Grosso do Sul, as temperaturas máximas podem ultrapassar os 36°C. No entanto, o Inmet esclarece que o aumento das temperaturas ainda não configura uma nova onda de calor, como as registradas em 2023 e no primeiro trimestre deste ano.

Foto: Reprodução Internet

Para ser considerada uma onda de calor, as temperaturas máximas devem exceder 5ºC a média mensal por dois a três dias consecutivos, em uma determinada área. A partir de domingo (28), prevê-se que as temperaturas mais altas se concentrem no Mato Grosso do Sul, São Paulo e no Paraná, mas diminuam no restante do país.

O que está causando o calor intenso:

Este calor intenso está relacionado à influência de um sistema de alta pressão na média atmosfera. Esse sistema atua como um bloqueio atmosférico, favorecendo a permanência do ar quente e seco, resultando em temperaturas elevadas. Além disso, a falta de uma massa de ar frio permite que o ar quente domine a maior parte do país.

Recomendações do Inmet para os dias mais quentes:

Hidrate-se adequadamente.

Evite atividades físicas extenuantes durante as horas mais secas.

Reduza a exposição direta ao sol durante as horas mais quentes do dia.

Mantenha-se informado através da Defesa Civil (telefone 199) e do Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Da Redação com Seridó