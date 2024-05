Lugares para surfar? Conheça 4 excelentes opções aqui no Brasil

Ultrapassando os limites do esporte e assumindo o papel de um modo de vida, o surfe proporciona uma experiência que transcende as palavras. Se desejar tornar tudo ainda mais memorável, uma sugestão é combinar a prática do esporte com a chance de viajar. E o melhor de tudo? Não é necessário percorrer grandes distâncias, já que o Brasil possui um extenso litoral repleto de praias para aqueles que buscam a onda ideal.

A qualidade das ondas de algumas dessas praias também é um atrativo à parte para os praticantes do surfe. Entre as praias para surfar no Brasil, estão a que sedia uma etapa do Circuito Mundial, o principal torneio de surf do mundo.

Nesse artigo, nós selecionamos 4 excelentes opções para você aproveitar seu hobby de surfar sem precisar sair do Brasil. Confira a lista.

Baía Formosa – Rio Grande do Norte

A beleza da pequena cidade costeira do sul do Rio Grande do Norte é realçada pela presença da maior reserva de Mata Atlântica do estado. Os ventos, protegidos pelas dunas e falésias da baía, transformam o mar em um verdadeiro paraíso para os surfistas durante todo o ano.

A comunidade de surfistas é numerosa e o ambiente é marcado por um total respeito mútuo. Tanto os surfistas profissionais quanto os iniciantes convivem em harmonia. O período ideal para surfar nas praias de Baía Formosa é durante o inverno, quando as ondulações alcançam níveis próximos à perfeição.

Fernando de Noronha – Pernambuco

A localização geográfica do arquipélago é o que assegura as ondas ideais e, como resultado, o título de "Havaí Brasileiro". É claro que Fernando de Noronha não poderia ficar de fora dessa lista. Com um forte compromisso com a preservação ambiental, as praias do arquipélago cativam qualquer pessoa. Uma das mais destacadas é Cacimba do Padre, que proporciona condições excelentes para os surfistas, especialmente durante o verão.

Além do surfe, as belezas naturais de toda a região garantem um dos melhores pontos de mergulho do mundo, passeios de buggy sensacionais em um cenário inesquecível.

Maresias – São Sebastião, São Paulo

Reconhecida como uma das praias mais renomadas de São Sebastião, Maresias é um destino altamente procurado pelos entusiastas do surf no Brasil. Além de ser o local onde Gabriel Medina começou a surfar, Maresias não apenas figura entre as melhores do Brasil, mas é considerada uma das principais praias para surfar no mundo.

Situada no litoral de São Sebastião, a cidade está a 160 km de distância de São Paulo e oferece as condições ideais para a prática do surfe de março a maio e entre agosto e outubro. As ondas do local são recomendadas para surfistas experientes, pois são rápidas e exigem agilidade.

Itaúna – Saquarema, Rio de Janeiro

Localizada na cidade litorânea de Saquarema, no estado do Rio de Janeiro, a praia de Itaúna ganhou destaque como palco de uma das etapas do Mundial de Surf em 2017 e 2018. Não é à toa que o local é conhecido como a capital do surf brasileiro e, para os aficionados, o 'Maracanã do Surf'.

As ondas em Itaúna podem atingir até três metros de altura e quebram de forma excepcional. Na região, não faltam pontos ideais para a prática do esporte, como Casarão, Garota de Itaúna, Point e Barrinha.