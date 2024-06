Motociclista fica gravemente ferido após atropelar vaca em Curvelo

Um motociclista de 27 anos ficou em estado grave após colidir com uma vaca na noite de domingo (02) na AMG-0910, em Curvelo. O acidente ocorreu por volta das 20h30, no trecho que passa pelo bairro Residencial Lourdes.

Foto: Reprodução/ Redes Sociais

Segundo testemunhas, o motociclista seguia no sentido centro da via quando colidiu com o animal. O impacto foi forte e o motociclista foi arremessado da moto. Ele sofreu ferimentos graves e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Imaculada Conceição.

Devido à gravidade do estado da vítima, que precisou ser intubada e encaminhada ao centro cirúrgico, a equipe da Polícia Militar não conseguiu obter informações sobre seu estado de saúde. O Hospital Imaculada Conceição, por sua vez, não divulga o estado de saúde de seus pacientes por questões de sigilo e proteção de dados.

A vaca não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente. A Polícia Militar ainda não tem informações sobre o proprietário do animal.

Da redação