Confira as fotos da 2° caminhada do Orgulho Autista

Hoje, 18 de junho, é celebrado o Dia do Orgulho Autista, uma data que simboliza a nova era de inclusão e reconhecimento das pessoas com transtorno do espectro autista (TEA). As políticas de inclusão estão cada vez mais em evidência, tornando-se uma celebração importante para todos que vivem com o TEA. Esse dia destaca as conquistas dos autistas e promove discussões sobre suas vivências e necessidades específicas, complementando o Dia Mundial do Autismo, comemorado em abril.

Foto: Maria Eduarda Alves

Enquanto o mês de abril é dedicado à conscientização sobre o autismo, ensinando a sociedade a identificar o transtorno em diversas faixas etárias, o Dia do Orgulho Autista foca na celebração das pessoas autistas e nas suas experiências.

Em diversas plataformas, há uma ampla gama de documentos disponíveis que asseguram a proteção dos direitos das pessoas autistas em áreas como saúde, educação e outras que promovem a inclusão. Celebrar este dia é reconhecer a convivência e as oportunidades que estão sendo criadas para uma sociedade mais justa, democrática e inclusiva, onde as pessoas autistas podem prosperar e serem plenamente valorizadas.

E para marcar a data, o Grupo Autistas com Amor realizou a 2° caminhada do Orgulho Autista no Parque Náutico Boa Vista no domingo (16). O setelagoas.com.br em apoio a causa esteve presente, veja os registros;

Fotos: Maria Eduarda Alves

Maria Eduarda Alves