Os familiares do jovem Andrés de 14 anos estão organizando uma vaquinha online para ajudar no seu tratamento contra o câncer. Andrés, que hoje é morador de Sete Lagoas, se encontra internado no Hospital da Baleia em Belo Horizonte desde janeiro para seguir as próximas etapas do tratamento.

Foto: Andrés / Arquivo da família

Andrés perdeu sua mãe aos 5 anos para o câncer e aos 6 foi diagnosticado com a mesma doença no cérebro. Desde então, sua tia Gina Paola tem se dedicado a cuidar do jovem guerreiro.

Sete anos trás ele passou por tratamento do seu primeiro diagnóstico e teve como sequela a hidrocefalia. Em janeiro de 2023 o câncer retornou. Na primeira cirugia não foi possível a retirada total do tumor e uma semana depois Andrés sofreu uma isquemia cerebral fazendo com que o cérebro ficasse quase sem oxigênio e precisasse passar por uma craniectomia. Com isso, sua movimentação do lado direito do corpo e fala ficaram comprometidas. Andrés também está sendo medicado com antibióticos para tratar de uma meningite.

O jovem e seus familiares possuem fé muito forte e acreditam que milagres possam existir. E segundo sua tia Gina, eles têm sido evidentes. O resultado da biópsia no tumor cerebral chegou com resultado negativo para malignidade e Andrés está recuperando aos poucos a fala e os movimentos. Andrés precisou ter a válvula que ajudava no tratamento da hidrocefalia retirada para combater a presença de bactérias no instrumento. Com essa retirada, outro milagre de acordo com os familiares ocorreu, já que a hidrocefalia regrediu.

Durante os 100 dias de internação esse ano, Andrés tem um sonho de ganhar um video-game. Além disso, na sequência dos tratamentos ele precisará contar com uma equipe multidisciplinar de neurologista, neurocirurgião, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional.

Para contribuir com Andrés e sua família, basta acessar esse link ou mesmo destinar qualquer quantia para o Pix de Gina Paola: 70237951622.

Da Redação