'Sistema Fecomércio MG na Rua' chega em Sete lagoas com extensa programação gratuita; confira

Sete Lagoas vai receber o projeto “Sistema Fecomércio MG na Rua” entre os dias 28 de setembro a 1° de outubro. O evento tem o objetivo de levar à população local uma programação gratuita com oficinas, palestras, atendimentos de saúde, atividades de lazer, shows, por meio dos caminhões do Sesc e da carreta Senac, e promoções exclusivas no comércio da cidade. A ação ocorre na Avenida Antônio Olinto, em frente ao terminal urbano de transporte, quinta-feira, das 7h às 19h; sexta-feira, das 7h às 20h; sábado, das 7h às 21h e domingo, das 7h às 17h.

Foto: Sistema Fecomércio MG na Rua / Senac / Divulgação

O projeto é uma realização do Sistema Fecomércio MG, Sesc, Senac e Sindicato do Comércio de Sete Lagoas, que integram a CNC – Confederação Nacional do Comércio de bens, serviços e turismo, com apoio da Prefeitura Municipal. Voltada à integração dos comerciantes, prestadores de serviços e sindicatos empresariais, a iniciativa já percorreu onze cidades mineiras.

De acordo com o presidente do Sistema Fecomércio MG, Sesc, Senac e Sindicatos Empresariais, Nadim Donato, trata-se de um projeto inovador, que mostra a força do Sistema que representa mais de 500 mil empresas, desde MEIs a grandes organizações do setor, e que está presente em todos os 853 municípios mineiros.

“Estivemos em Sete Lagoas no mês de janeiro para uma visita técnica e conhecer toda a estrutura que o Sistema oferece. Agora, com o Fecomércio na Rua, vamos movimentar o comércio da cidade, apresentar o Inova Varejo aos empresários e oferecer serviços do Sesc e Senac juntamente com Sindcomércio Sete Lagoas”, comenta o presidente da entidade, Nadim Donato.

Já o presidente do Sindicomércio de Sete Lagoas, Evando Avelar Duarte, afirma que esse projeto inovador da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Minas Gerais irá trazer resultados importantes para o empresariado, além de alavancar as vendas.

Atendimentos de saúde e bem-estar

O MedSesc Oftalmologia, projeto itinerante do Sesc em Minas, chega ao município em uma unidade móvel – um caminhão de 11 metros – em que serão realizadas consultas e exames oftalmológicos. Além disso, será oferecida avaliação nutricional com bioimpedância, que analisa o percentual de gordura, massa muscular e os hábitos alimentares, buscando mais saúde e qualidade de vida.

Parte dos atendimentos oftalmológicos e avaliações de bioimpedância com orientação nutricional serão destinados aos pacientes que aguardam atendimento na lista de espera da Prefeitura Municipal / Secretaria de Saúde de Sete Lagoas. Outra parte será destinada às pessoas indicadas pelo Sindicato do Comércio de Sete Lagoas.

Ainda serão disponibilizadas vagas para o público, com início dos agendamentos a partir das 13h, por ordem de chegada, nos dias 28, 29 e 30 de setembro, com a equipe do Sesc no evento.

Atendimento sujeito a disponibilidade, conforme capacidade. Vagas limitadas.

Contatos para verificação de vagas:

Sindicato do Comércio de Sete Lagoas: 31 3774-4186

Secretaria Municipal de Saúde: 31 3773-5136

Já o Senac, por meio da atuação de seus docentes e estudantes, disponibilizará serviços gratuitos ao longo da semana como corte de cabelo, aferição de pressão e quick massagem.

Atividades de Lazer

Realizada pelo Sesc em Minas há mais de 50 anos, a ação itinerante Espaço de Lazer fará parte do evento, levando diversas atividades para crianças, jovens e adultos, como cama elástica, pula-pula, pintura facial, jogos de mesa, música e intervenções lúdicas e recreativas.

Programação Cultural

Shows e apresentações de artistas sete-lagoanos fazem parte da programação cultural do Sistema Fecomércio MG na Rua, que contará com duas edições pocket do projeto Minas ao Luar, no Caminhão Palco, com a cantora Karenn Fontes e a banda Congadar, além de apresentações circenses com o Palhaço Ritalino – “O Melhor Show do Mundo...Na Minha Opinião” e Palhaço Maizena – Espetáculo 220V.

Além disso, haverá uma apresentação artística com Crew UBDI - União de Bailarinas e Dançarinas Independentes.

O evento também terá um baile dançante do Sesc +60, especialmente dedicado ao público da melhor idade, para dançar, socializar e se divertir.

As atrações foram escolhidas com o objetivo de promover a difusão da produção cultural regional e estadual, além de levar experiências diversas em fruição artística para toda a família.

Oficinas de gastronomia e aulas-show

No Senac Móvel (carreta-escola do Senac) serão realizadas oficinas de gastronomia. O espaço simula uma cozinha real e o chef ensinará ao público receitas que contemplam a mineiridade, bem como técnicas e maneiras de evitar o desperdício. Entre as receitas programadas estão: galinhada, brigadeiro de ora pro nóbis com queijo, cocada de casca de melancia, pão de queijo recheado, quiche de legumes, risoto de canjiquinha com quiabo e queijo e outras.

Rede de Carreiras

Para empresas interessadas em divulgar vagas e pessoas que estão em busca de novas oportunidades no mercado de trabalho, o Rede de Carreiras, plataforma de cadastro e seleção de vagas de emprego do Senac, também participará do Sistema Fecomércio MG na Rua. Durante o evento, uma equipe vai orientar os envolvidos para cadastro de vagas de emprego das empresas locais, cadastro de currículos e orientação profissional; potencializando o encontro entre quem está contratando e quem está à procura de emprego.

Inova Varejo

Comprometido com a capacitação do setor, o Sistema Fecomércio MG na Rua também inclui o Inova Varejo, evento para atualização de empresários e funcionários do comércio de bens, serviços e turismo, que ocorre no dia 27/09, às 18h, no Espaço Bella Vista.

O encontro irá apresentar futuras realizações do Sistema Fecomércio MG, Sesc, Senac e Sindicatos Empresariais na cidade, além de promover uma palestra com Fred Rocha, com o tema “Um novo jeito de vender”.

Além disso, a partir de segunda-feira (25/09), as principais lojas da cidade promovem uma grande liquidação. Mais de cem comerciantes da região fazem parte da iniciativa. Os espaços participantes estarão sinalizados com bandeirolas e cartazes da campanha #EUCURTOOCOMÉRCIODEMINAS.

Serviço: Sistema Fecomércio MG na Rua em Sete Lagoas

Sistema Fecomércio MG na Rua em Sete Lagoas Data: 28 de setembro a 1° de outubro

28 de setembro a 1° de outubro Hora: quinta-feira, das 7h às 19h; sexta-feira, das 7h às 20h; sábado, das 7h às 21h e domingo, das 7h às 17h.

quinta-feira, das 7h às 19h; sexta-feira, das 7h às 20h; sábado, das 7h às 21h e domingo, das 7h às 17h. Local: Avenida Antônio Olinto, em frente ao terminal urbano de transporte Informações: www.fecomercionarua.com.br

PROGRAMAÇÃO COMPLETA – SISTEMA FECOMÉRCIO MG NA RUA EM SETE LAGOAS

QUINTA-FEIRA 28/09 - Ao longo do dia, atividades recreativas no Caminhão Palco

MedSesc Oftalmologia – 7h às 19h

Avaliação de Bioimpedância e Orientação Nutricional – 7h às 18h

Atendimento Comercial e Rede de Carreiras – 10h às 19h

Ação Pílula educacional – Quick massagem – 10h às 17h

Oficina de Gastronomia – Galinhada – 11h às 12h

Oficina de Gastronomia – Brigadeiro de Ora-pro-nóbis com queijo + Cocada de Casca de Melancia – 14h às 15h

Oficina de Gastronomia – Pão de queijo recheado – 16h às 17h

SEXTA-FEIRA 29/09 - Ao longo do dia, atividades recreativas no Caminhão Palco

MedSesc Oftalmologia – 7h às 19h

Avaliação de Bioimpedância e Orientação Nutricional – 7h às 16h

Atendimento Comercial e Rede de Carreiras – 10h às 19h

Ação Pílula educacional – Quick massagem – 10h às 17h

Espaço de Lazer – 10h às 16h

Oficina de Gastronomia – Galinhada – 11h às 12h

Oficina de Gastronomia – Quiche de cascas de legumes e abacaxi tostado com sorvete de creme e semente de abóbora – 14h às 15h

Oficina de Gastronomia – Bolo salgado de pão com legumes e cocada de casca de melancia – 16h às 17h

Apresentação artística – Crew UBDI – União de Bailarinas e Dançarinas independentes - 16h às 17h

Baile Dançante Sesc 60+ - 18h às 20h

SÁBADO 30/09 - Ao longo do dia, atividades recreativas no Caminhão Palco

MedSesc Oftalmologia – 7h às 19h

Avaliação de Bioimpedância e Orientação Nutricional – 7h às 17h

Atendimento Comercial e Rede de Carreiras – 10h às 19h

Espaço de Lazer – 10h às 16h

Ação - Aferição de Pressão – 10h às 17h

Oficina de Gastronomia – Risoto de Canjiquinha com quiabo e queijo – 11h às 12h

Oficinas de Gastronomia – Brigadeiro de ora pro nóbis com queijo – 14h às 15h

Oficina de Gastronomia – Bife de casca de banana e pastel de banana com queijo – 16h às 17h

Apresentação de Circo – Palhaço Ritalino – “O melhor Show do Mundo...Na minha Opinião” – 17h às 18h

Minas ao Luar Pocket – Karenn Fontes – 19h às 21h

DOMINGO 01/10 - Ao longo do dia, atividades recreativas no Caminhão Palco

MedSesc Oftalmologia – 7h às 17h

Avaliação de Bioimpedância e Orientação Nutricional – 7h às 16h

Atendimento Comercial e Rede de Carreiras – 10h às 17h

Ação – Corte de cabelo e trança – 10h às 12h

Apresentação de Circo – Palhaço Maizena – Espetáculo 220V – 10h às 11h

Espaço de Lazer – 10h às 16h

Oficina de Gastronomia – Galinhada – 11h às 12h

Oficina de Gastronomia – Brigadeiro de ora pro nóbis com queijo – 14h às 15h

Minas ao Luar Pocket – Banda Congadar - 15h às 17h

Da Redação com Senac