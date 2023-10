Iveco poderá implementar regime de lay-off na fábrica de Sete Lagoas

Funcionários da Iveco em Sete Lagoas estão sob a apreensão da paralisação das atividades da empresa por tempo determinado, com a implementação de lay-off.

Foto: IVECO / Reprodução / Arquivo

De acordo com trabalhadores da empresa, em contato com a redação do SeteLagoas.com.br, é de que a suspensão começaria a partir do dia 30 de outubro, com previsão de retorno em janeiro de 2024. Para tanto, cursos de qualificação serão administrados pela montadora durante o período.

Procurada pela reportagem, a Iveco disse que não ia comentar sobre a possiblidade de lay-off.

Paralisações na planta da empresa

O setor automotivo brasileiro vive uma série de incertezas no ano de 2023: diversas montadoras paralisaram suas atividades ou demitiram funcionários por conta da queda das vendas de carros novos, por conta da inflação crescente.

Para estimular as vendas, o governo federal implementou, em março deste ano, um programa de redução de impostos para carros considerados “populares”. A medida durou 120 dias e não teve um impacto significativo no mercado.

A Iveco, que não produz automóveis de passeio, também foi impactada com a contração no mercado automobilístico nacional. Mas, apenas teve uma parada no ano de 2023 até então: no mês de abril, a montadora ficou paralisada por 12 dias para adequação de uma nova norma para redução de poluentes nos veículos.

O que é o lay-off

No Brasil, a legislação trabalhista permite a suspensão do contrato de trabalho por comprovação de instabilidade da empregadora por diversos motivos. Essa interrupção não significa demissão em massa, mas, os funcionários recebem parte do salário (custeados pela empresa ou pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador).

Além do mais, é previsto em lei de que a redução na jornada de trabalho seja acordada entre a empresa e o sindicato que representa os trabalhadores.

Filipe Felizardo