EXCLUSIVO: futuro do Parque da Cascata está selado, veja entrevista

Prestes a iniciar um novo capítulo em sua história, o Parque da Cascata, fechado desde 2020, está a um passo de ser revitalizado. Nesta segunda-feira (5), um empresário assinou o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) referente a uma multa ambiental aplicada pelo município. Os recursos do acordo, somados a outros já disponíveis, serão destinados à reforma e revitalização não apenas do Parque, mas de todo o complexo da Serra Santa Helena.

Foto: Alan Junio/SeteLagoas.com.br

A aplicação imediata dos recursos está prevista, com um chamamento público em andamento para a contratação da empresa responsável pela reforma. A expectativa é que a empresa encarregada do projeto seja escolhida até o final de fevereiro, com a conclusão da revitalização ainda em 2024.

Devido às restrições impostas pela lei eleitoral, não é possível lançar um edital de privatização do Complexo neste ano. No entanto, a administração subsequente poderá considerar a concessão, caso julgue apropriado.

Em entrevista à nossa reportagem, Nuno Valace, diretor da Seltur, e Dr. Edmundo Diniz, Secretário Municipal do Meio Ambiente, destacaram a importância da revitalização do Parque da Cascata para a cidade.

Nuno Valace ressaltou que a reforma do Parque é uma demanda antiga da população e que a revitalização trará benefícios para toda a comunidade, como a geração de emprego e renda, o aumento do turismo e a melhoria da qualidade de vida.

Djhéssica Monteiro