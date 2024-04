Acontece no dia 14 de abril a 17° edição da Feijoada da Mainha no terreiro Ilê Axé T'Nanã em Sete Lagoas

No dia 14 de abril a ARASCIAT (Associação de Resistência Afro Brasileira Socio Cultural Ilè Asé T’Nanã) promove a 17° edição da Feijoada da Mainha, evento mensal que tem como objetivo arrecadar fundos para a manutenção da casa e proporcionar um dia de lazer e diversão a preços acessíveis.

A feijoada é preparada por Mãe Cintia T’Nanã e servida a partir das 11h, na Av. Higino Lopes Pereira - 51 Bairro Boa esperança.

O SeteLagoas.com.br entrou em contato com Cintia Lima Tito, líder religiosa no terreiro ilê axê t”nanã em Sete Lagoas, que nos conta mais sobre a história do evento:

"A Feijoada da Mainha surgiu de uma ideia minha com a ARASCIAT, que para além de uma feijoada é um movimento de vontade de se mostrar resistência, mostrar o que tem de melhor em nosso terreiro, em meio a tanta discriminação, abrindo nossas portas para um momento com os filhos de santos, suas famílias e para a sociedade, essa 17° edição já é um sucesso. No começo faziamos de 3 em 3 mêses e agora fazemos todo mês. Estamos aberto a todo público que quiser vim conhecer e prestigiar o evento."

"Eu como mulher líder religiosa e proponente de projetos sócioculturais preciso dessa resistência desse grito de liberdade de fazer as coisas aconteceram em meio a tantas barreiras é um ato da nossa casa, onde cada um doa uma coisa para a feijoada estar acontecendo, é fruto de uma resistência, partilha e irmandade e é isso que busco para meus filhos e aos que vem em minha casa," finalizou Cintia.

O convite é aberto para todos que desejam aproveitar a tarde, com música ao vivo com Gleyssinho, tira gosto e a famosa Feijoada da Mainha.

Para mais informações (31) 99603-2013

Da Redação, Maria Eduarda Alves