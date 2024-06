Alunos de escola estadual de Sete Lagoas ganham ingressos de cinema em projeto

Alunos da Escola Estadual Ápio Sólon Cardoso no bairro Belo Vale em Sete Lagoas, foram premiados com cortesias do cinema do Grupo Cine - para acompanhar o melhor da "sétima arte". O projeto foi uma parceria do SeteLagoas.com.br com o professor de inglês da instituição, Rafael Botelho.

Os alunos se dividiram em grupos para o projeto da Feira Gastronômica Internacional. Durante as aulas, tarefas de participação somaram pontos para os times, como avaliação de turma e para concorrerem às cortesias, que foram sorteadas, um par por turma, entre os alunos dos melhores times do 1° ao 3° anos do Ensino Médio.

Feira Gastronômica

Em junho, ocorrerá uma Feira Gastronômica organizada pelo professor Rafael. Este evento, de grande abrangência e significado, configura-se como um projeto interdisciplinar cuidadosamente elaborado no âmbito da língua inglesa, direcionado especificamente aos alunos do ensino médio. A feira oferece uma imersão enriquecedora nas diversas culturas alimentares ao redor do mundo e estimula o espírito empreendedor.

O objetivo principal da Feira Gastronômica Internacional é proporcionar aos alunos uma imersão na língua inglesa através da exploração de culturas gastronômicas internacionais, incentivando o aprendizado intercultural e o empreendedorismo.

O professor de inglês conta ao SeteLagoas.com.br quais foram os critérios para avaliação: "Os alunos se dividiram em grupos para o projeto da feira e durante as aulas, tarefas como, copiar do quadro, responder uma pergunta, dar uma ideia, pesquisar uma informação, ajudar o colega e outros tipos de participação interativa, somaram pontos para os times", completa Rafael.

Os ingressos foram sorteados, 1 par por turma, entre os alunos dos melhores times do 1° ao 3° anos do Ensino Médio. Cada um desses times estará representando um país na feira, sendo eles; Argentina, Itália, França, Cuba, Síria, Espanha, Japão, Alemanha, Canadá e os E.U.A.

Os alunos que ganharam o prêmio foram:

Maicon - 1° ano do ensino médio

- 1° ano do ensino médio Nathanael - 1° ano do ensino médio

- 1° ano do ensino médio Ioná - 2° ano do ensino médio

- 2° ano do ensino médio Luiz Otávio - 3° ano do ensino médio

- 3° ano do ensino médio Bárbara - 3° ano do ensino médio

Maria Eduarda Alves