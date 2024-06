Codesel convoca aprovados para Capinador e Operador de Roçadeira; confira

Com o objetivo de ampliar as equipes de capina, jardinagem e limpeza de ruas e demais espaços públicos da cidade a Companhia de Desenvolvimento de Sete Lagoas (Codesel) convoca os aprovados no processo seletivo para os cargos de Capinador e Operador de Roçadeira. A relação dos candidatos foi publicada no Diário Oficial do Município desta segunda-feira (3).

Foto: Divulgação

São 27 convocados para o cargo de Capinador e seis para Operador de Roçadeira. Todos devem comparecer a sede da Codesel (rua Irmã Flávia, 5325, CDI II) até esta quarta-feira, 5 de junho, de 8h às 16h, e apresentar a documentação necessária para formalizar a contratação.

Com Prefeitura Municipal de Sete Lagoas - ASCOM