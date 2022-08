O Senac em Sete Lagoas está com vaga para docente no curso de Cuidador de Idoso. O profissional selecionado será responsável por ministrar aulas, orientar e desenvolver o aprendizado dos alunos. Interessados devem se inscrever pelo site (https://www.mg.senac.br/paginas/trabalheconosco.aspx), até segunda-feira, 15 de agosto.

Para se candidatar, é necessário ter formação superior em Enfermagem (pós-graduação será considerado diferencial), experiência de mercado como enfermeiro e registro profissional ativo. A oportunidade é extensiva a pessoas com deficiência (PCD).

Sobre o Senac em Sete Lagoas

A unidade oferece cursos livres na área da Beleza e especializações em MBA​, além do ensino técnico com os cursos em Administração, Segurança do Trabalho e Logística. Outra opção é a modalidade Aprendizagem Comercial, com turmas em Serviços Administrativos e em Serviços de Supermercados.

Serviço:

Vaga para docente no curso de Cuidador de Idoso

Inscrições: pelo https://www.mg.senac.br/paginas/trabalheconosco.aspx, até segunda-feira, 15 de agosto

Endereço do Senac em Sete Lagoas: Rua José Duarte de Paiva, 775 - Vila Santa Helena

Telefone e Whatsapp: (31) 3779 - 6200