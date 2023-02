Terminam nesta quinta-feira, 2 de fevereiro, as inscrições para o tão aguardado Concurso Público da Secretaria Municipal de Educação de Sete Lagoas. Este certame foi regulamentado por meio do Edital nº01/2022, publicado no Diário Oficial do Municipal no dia 31 de outubro, que define a abertura de quase 600 vagas efetivas em 28 cargos.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

O concurso será composto de provas objetivas para todos os cargos de Ensino Fundamental (anos iniciais e anos finais), Ensino Médio, Médio Técnico e Ensino Superior e de provas de títulos para os cargos de Nível Superior. As inscrições foram abertas às 9h do dia 2 de janeiro e serão encerradas às 17h do dia 2 de fevereiro pelo site www.gestaodeconcursos.com.br. O valor da taxa de inscrição é de R$ 40,00 para os cargos de Nível Fundamental, R$ 50,00 para os cargos de Nível Médio e Médio Técnico e de R$ 70,00 para os cargos de Nível Superior. A responsável é a Fundep Concursos. As regras para eventuais isenções da taxa de inscrição, inscrição de pessoa com deficiência e devoluções constam no edital.

As provas serão aplicadas no dia 5 de março em locais ainda a serem informados. As provas para os cargos de Nível Médio e Médio Técnico serão realizadas de manhã e as provas para os cargos de Nível Fundamental e Superior no turno da tarde. Os salários variam de R$ 1.215,00 (Ensino Fundamental) para uma carga horária de 25 horas semanais a R$ 1.664,64 (Professor da Educação Básica) para uma carga horária de 20 horas semanais.

Cargos

Há cargos para Assistente de Turno, Auxiliar de Almoxarifado, Servente Escolar, Assistente de Biblioteca, Auxiliar de Secretaria, Instrutor de Informática, Técnico de Biblioteca, Técnico em Educação, Cuidador Infantil, Técnico Orçamentário, Analista de Suporte Computacional, Assistente Social, Bibliotecário, Fonoaudiólogo, Inspetor Escolar, Pedagogo, Professor de Educação Básica Educação (PEB) com atuação na Educação Infantil e no Ensino Fundamental Anos Iniciais, Professor de Educação Básica com atuação nos Anos Finais (Língua Portuguesa, Matemática, Geografia, História e Ciências), Professor de Educação Básica (PEB) com atuação no Ensino Fundamental Anos Iniciais e/ou Finais no componente curricular de Educação Física, Professor de Educação Básica com atuação nos Anos Finais (Língua Inglesa e Ensino Religioso), Psicólogo Escolar, Técnico Superior de Ensino Pedagógico e Técnico Superior de Ensino Administrativo.

A bibliografia para estudos de cada cargo e demais informações sobre o concurso estão disponíveis no EDITAL.

Com Prefeitura de Sete Lagoas