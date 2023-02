PROA abre 2 mil vagas em MG para curso on-line gratuito que prepara jovens para o mercado de trabalho

O Instituto PROA chegou ao estado de Minas Gerais e está com as inscrições abertas para sua preparação on-line e gratuita para o mercado de trabalho. São 2 mil vagas para jovens de 17 a 22 anos que concluíram o Ensino Médio em escolas públicas.

O processo seletivo para o curso da Plataforma PROA está aberto até o dia 8 de maio. Para participar, os interessados devem fazer a inscrição no site do PROA, depois responder a um teste básico de Língua Portuguesa, Matemática e Análise de Perfil e, se for aprovado, segue para a etapa de preenchimento dos dados pessoais para realizar a matrícula no curso.

O curso tem 100 horas e é dividido em 4 módulos que preparam os alunos para definirem metas profissionais e se saírem bem nas entrevistas de emprego: Autoconhecimento, Projeto Profissional, Raciocínio Lógico e Comunicação. São 7h30 de aulas por semana, cerca de 1h30 por dia. Semanalmente há também encontros mediados por tutores, sempre às quartas-feiras.

Os jovens podem optar por cursar um 5º módulo com uma Trilha Técnica específica. São 7 carreiras à escolha, patrocinadas por grandes empresas, com 50 horas de preparação para cada: Análise de Dados (patrocinado pelo iFood), Varejo (Via - Fundação Casas Bahia), Administração (P&G), Logística (P&G), UX Design (Accenture), Promoção de Marcas (BRF) e Educação Financeira (Bloomberg e Dahlia Capital).

Ao final do curso, os participantes recebem certificado de conclusão e acesso a vagas de emprego disponíveis no mercado.

Segundo pesquisa realizada pelo IBGE, no 2º trimestre de 2022 a taxa de desocupação dos jovens de 18 a 24 anos do Estado de Minas Gerais era de 16%, quase o triplo em comparação com adultos. Geralmente, a taxa de desemprego entre jovens é maior do que a taxa de desemprego entre adultos porque os jovens geralmente têm menos experiência e qualificações, o que os torna menos competitivos no mercado de trabalho.

“Todo nosso esforço e dedicação é para criar oportunidades de emprego para os jovens. Sabemos o quanto esse público sofre com a falta de qualificação profissional e o quanto isso reflete no primeiro emprego. Estamos muito felizes com a nossa chegada em um estado com tanto potencial como Minas Gerais, e a nossa ideia é trazer ainda mais oportunidades de desenvolvimento para os jovens mineiros.”, afirma Alini Dal’Magro, CEO do Instituto PROA.

Sobre o Instituto PROA

O Instituto PROA foi fundado em 2007 com o objetivo de auxiliar jovens de baixa renda a ingressarem no mercado de trabalho, dividindo conhecimentos sobre carreiras, planejamento, autoconhecimento para vocações e comunicação. Desde então, já impactou mais de 36 mi alunos com seus dois principais projetos, Plataforma PROA – preparação para o primeiro emprego – e PROPROFISSÃO – curso de programação para quem deseja ser um Desenvolvedor Java Junior. Atualmente, o projeto atua nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Pernambuco.

https://www.proa.org.br/