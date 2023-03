Curso sobre alimentos funcionais do SENAI-SP apresenta suas propriedades e benefícios; veja como se inscrever

Alguns alimentos oferecem, além de suas capacidades nutritivas básicas, benefícios à saúde humana. São os chamados alimentos funcionais. Para ensinar a reconhecê-los e qual a melhor forma de consumo, o SENAI-SP preparou um curso online e gratuito sobre o tema. Além disso, o curso apresenta questões ligadas ao uso deles no mercado, legislações aplicáveis e à veracidade de informações a respeito.

Foto: Silvia / Pixabay

O curso de Aperfeiçoamento Profissional de Alimentos Funcionais objetiva aperfeiçoar conhecimentos de acadêmicos, docentes, pesquisadores, profissionais das indústrias da área de alimentos e público no geral sobre os alimentos funcionais, bem como sobre as substâncias bioativas, visando sua aplicação na indústria de alimentos, de acordo com seus requisitos legais.

REQUISITO

O aluno deverá, no início do curso, ter no mínimo 14 anos de idade e ter completado a 5ª série/ano do Nível Fundamental. É preciso ter conhecimentos básicos em informática e navegação na internet, formação inicial em qualquer área ou reconhecimento de competências para aproveitamento em prosseguimento de estudos.

PROGRAMAÇÃO DO CURSO

Reconhecer os alimentos funcionais

Reconhecer os benefícios dos alimentos funcionais

Identificar os aspectos do Mercado Nacional e Internacional de Alimentos Funcionais

Reconhecer os componentes bioativos dos alimentos funcionais

Reconhecer as normas e legislações sobre Alimentos Funcionais

Identificar as propriedades e efeitos fisiológicos dos alimentos funcionais

Reconhecer a veracidade das informações acerca dos Alimentos Funcionais

Reconhecer tendências e inovações sobre o uso de ingredientes funcionais em alimentos

Demonstrar organização

Demonstrar visão sistêmica

Demonstrar senso crítico

Para se inscrever, clique aqui.

É preciso ler o Termo de Compromisso e, se estiver de acordo, clicar em “Concordo”. Preencha o formulário de inscrição e clique em “Enviar”

Depois de fazer a inscrição no site, um e-mail é enviado em até 24 horas com orientações de acesso. Caso não o receba, entre em contato com eadmatricula@sp.senai.br.

O curso tem carga horária de 20 horas e prazo para conclusão e realização do desafio final de 21 dias a partir da data de inscrição. O acesso ao curso pode ser feito a qualquer momento, uma vez que o ambiente virtual de estudo fica disponível 24 horas por dia.

Após a conclusão com êxito da avaliação final, o aluno ainda pode fazer download de seu certificado diretamente do próprio ambiente de estudo. Mas atenção: ele só ficará disponível enquanto o período do curso ainda estiver vigente.

Da Redação com SENAI-SP