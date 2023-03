Inscrições para concurso público da Prefeitura de São José da Lapa vão até amanhã (23)

A Prefeitura de São José da Lapa-MG está com inscrições abertas até quinta (23/03) às 23:59 para concurso público com vagas de nível fundamental, médio e superior. Os vencimentos podem chegar a R$ 4.333,57 dependendo do cargo. Há vagas para contratação imediata e formação de cadastro de reserva.

Foto: Prefeitura de São José da Lapa / Reprodução / Facebook

De acordo com o edital, as vagas de contratação imediata são para Enfermeiro (Especialista em Saúde da Mulher) (1), Enfermeiro Plantonista (1), Enfermeiro (Programa Saúde da Família) (1) Farmacêutico (1), Porteiro (Serviço em Saúde) (1), Técnico em Farmácia (1) e Fiscal Sanitário (2). Em todas as vagas mencionadas anteriormente também haverá formação de cadastro de reserva.

As vagas destinadas apenas a cadastro de reserva são: Assistente Social, Auxiliar de Saúde Bucal, Dentista Clínico, Educador Físico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Nutricionista, Psicólogo (PSF), Técnico de Enfermagem (Saúde da Mulher), Técnico de Saúde Bucal, Técnico em Farmácia e Terapeuta Ocupacional.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 50 para cargos de nível fundamental e médio e R$ 75 para nível superior.

A prova objetiva está prevista para ocorrer dia 16 de abril de 2023. Além dela, haverá análise de títulos conforme descrito no edital que pode ser conferido aqui.

Mais informações também podem ser vistas nesse link.

Da Redação