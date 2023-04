IEF vai contratar brigadistas para atuar em prevenção e combate a incêndios florestais

O Edital IEF nº 001/2023 do Instituto Estadual de Florestas (IEF) de Minas Gerais, publicado dia 31/3, prevê a contratação temporária de profissionais como brigadistas em prevenção e combate aos incêndios florestais nas Unidades de Conservação Estaduais (UCs).

Foto: IEF / Divulgação

O processo seletivo simplificado oferece 280 vagas para brigadistas que atuarão nas UCs e nas Unidades Operacionais da Força Tarefa Previncêndio, em atividades de prevenção, monitoramento e combate aos incêndios florestais.

Os profissionais serão contratados por um período de quatro meses, prorrogável conforme interesse da administração pública, cumprindo carga horária de 40 horas semanais e com remuneração mensal de R$ 1.302,00, acrescida do valor de R$ 390,60 a título de periculosidade. Também será pago auxílio-refeição no valor de R$ 50,00 por dia e auxílio-transporte no valor de R$ 9,00 por dia trabalhado.

As inscrições para o processo seletivo são gratuitas e poderão ser realizadas exclusivamente pela internet, no site do IEF, das 9 horas do dia 10/4/2023 até às 23h59 do dia 14/4/2023.

Para se candidatar, é necessário ter idade mínima de 18 anos e máxima de 59 anos completos na data da inscrição, ensino fundamental incompleto, estar em dia com as obrigações militares e eleitorais e atender a outros requisitos definidos no edital.

A seleção dos candidatos será realizada em duas etapas: inscrição e análise curricular, com comprovação documental e teste de aptidão física posteriormente. Os critérios de seleção incluem certificado de participação em curso de brigadista de prevenção e combate a incêndios florestais, experiência profissional em brigadas contratadas pelo Previcêndio/Sisema, experiência em operações de combate a incêndios florestais nas unidades do IEF ou em outros órgãos/instituições, experiência em contrato com empresas prestadoras de serviços terceirizadas em unidades de conservação estaduais do IEF no desenvolvimento de atividades de apoio à gestão das UCs e possuir Carteira Nacional de Habilitação.

Os resultados parcial e final do processo seletivo serão divulgados no site do IEF e nas unidades de conservação/locais de atuação constantes no edital.

Para mais informações e acesso à documentação exigida no ato da inscrição, bem como aos anexos do edital IEF nº 001/2023, acesse o link: clique aqui.

Da Redação com Agência Minas