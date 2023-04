Estado de Minas Gerais oferece formação gratuita para profissionais de meio ambiente

Plataforma Trilhas do Saber oferece formação contínua a servidores do meio ambiente e parceiros externos em Minas Gerais. Com mais de 150 cursos disponíveis, a plataforma oferece formações semipresenciais ou totalmente a distância (EAD), além de um repositório de conteúdo de cursos presenciais. O objetivo é promover a preservação e melhoria da qualidade ambiental e o desenvolvimento sustentável em Minas, rompendo barreiras geográficas.

Imagem: Divulgação

A plataforma Trilhas do Saber - Universidade Corporativa do Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Sisema) foi desenvolvida com o objetivo de oferecer formação contínua a servidores do meio ambiente e parceiros externos, buscando romper barreiras geográficas. A plataforma oferece cursos gratuitos a distância (EAD) para promover a preservação e melhoria da qualidade ambiental e o desenvolvimento sustentável em Minas.

A ferramenta disponibiliza formações semipresenciais ou totalmente a distância (EAD), além de um repositório de conteúdo de cursos presenciais. De acordo com a diretora de Desenvolvimento de Pessoas da Semad, Flávia Danielle Mendes, o ambiente dos cursos evoluiu em performance e design, proporcionando uma melhor interatividade do usuário com a plataforma.

O portfólio de cursos da plataforma inclui 150 cursos, divididos em seis categorias, com temas alinhados às demandas das unidades administrativas e objetivos de promover o conhecimento e o desenvolvimento de competências técnicas, essenciais e gerenciais para o público interno e externo. Mesmo em um cenário de pandemia em 2021, a plataforma continuou a ministrar capacitações na modalidade EAD, incluindo cursos de Educação Ambiental, Fiscalização Ambiental e Práticas dos Comitês de Bacia.

Entre os diversos cursos disponibilizados na modalidade EAD, muitos apresentam conteúdos relacionados ao desenvolvimento do servidor, como ICMS Ecológico, Fiscalização Ambiental, Sensoriamento Remoto, Formação de Instrutores em Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais e cursos desenvolvidos em parceria com o Igam para a capacitação dos membros de Comitê de Bacia Hidrográfica, entre outros.

Destaque para o curso “Educação Ambiental: Princípios, Conceitos e Metodologias”, que foi procurado por mais de 5 mil pessoas no ano passado. Voltado para professores, analistas, gestores e dirigentes públicos, dirigentes de ONGs e alunos do ensino médio e universitários, o objetivo do curso é compartilhar informações fundamentais relacionadas ao processo de educar e formar cidadãos ambientalmente responsáveis.

A Universidade Corporativa do Sisema se configura como ferramenta estratégica para a gestão do conhecimento no Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, com o compromisso de fortalecer a gestão de pessoas por competências e desenvolvimento institucional. Mais de 12 mil pessoas, dos mais diversos públicos, já participaram da formação oferecida pela plataforma. Para saber mais sobre os cursos disponíveis, acesse o link clicando aqui.

Da redação