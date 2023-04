Fundação Hospitalar do Estado terá concurso público com mais de 1,8 mil vagas

A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) publicou sexta (21/04), no Diário Oficial de Minas Gerais, edital para seu concurso público com um total de 1.822 vagas. As vagas são distribuídas entre diversas carreiras, incluindo analista (nível superior), médicos, profissionais de enfermagem (níveis superior e técnico) e técnicos operacionais de saúde (níveis médio e técnico), com oportunidades em Belo Horizonte e região metropolitana, Uberlândia, Governador Valadares, Ipatinga e Pouso Alegre, além de formação de cadastro de reserva para Juiz de Fora, Barbacena e Patos de Minas.

Foto: Sasin Tipchai/Pixabay

Os salários variam entre R$ 1.455,58 e R$ 11.982,14, de acordo com o cargo, nível de ingresso e carga horária semanal.

As inscrições estarão abertas a partir das 16h do dia 20/6 e seguirão até as 16h do dia 25/7 (horário de Brasília), com taxa de inscrição de R$ 135 para o cargo de médico, R$ 100 para os cargos de analista e profissional de enfermagem de nível superior, e R$ 75 para os cargos de técnico e auxiliar administrativo. A isenção da inscrição poderá ser solicitada entre os dias 20 e 22/6, seguindo as condições previstas no edital.

As provas objetiva e discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, serão realizadas no dia 17/9, preferencialmente em Belo Horizonte, para todos os cargos. Mais detalhes podem ser encontrados no edital do concurso, disponível no site da banca organizadora, a Fundação Getúlio Vargas.

O concurso público terá validade de dois anos, contados a partir da data da publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período.

Recomposição de Quadro de Servidores

A presidente da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig), Renata Ferreira Dias Leles, destaca a importância da realização de um concurso público para recompor o quadro de servidores da instituição.

"O último concurso realizado na Fhemig tem mais de dez anos, então a publicação do edital é motivo de comemoração", afirma Renata.

"Temos uma grande necessidade de mais servidores efetivos para melhor atender aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) em nossas unidades. A efetivação deste processo vai aprimorar a qualidade do serviço prestado aos pacientes, além de ser uma antiga reivindicação dos servidores e profissionais da área da saúde", também pontua.

Em 2022, o Comitê de Orçamento e Finanças (Cofin) autorizou a abertura de concurso público para reposição de todos os servidores aposentados, falecidos e exonerados entre janeiro de 2019 e novembro de 2021, além dos contratos administrativos que estavam ativos em outubro de 2021.

Ainda em 2022, foi instituída uma comissão para o planejamento e publicação do certame. A avaliação do quantitativo e distribuição de vagas entre as unidades, bem como as especialidades médicas, considerou o planejamento da fundação, a vocação dos hospitais e os projetos estratégicos da gestão.

O que é a Fhemig

Criada em 1977, a Fhemig é uma das maiores gestoras de hospitais públicos do país e tem como competência prestar serviços de saúde e assistência hospitalar de importância estratégica estadual e regional, em níveis secundário e terciário de complexidade, por meio de unidades assistenciais organizadas e integradas ao Sistema Único de Saúde (SUS), além de participar da formulação, do acompanhamento e da avaliação da política de gestão hospitalar, em consonância com as diretrizes definidas pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG).

Reconhecida nacionalmente por sua excelência na assistência à saúde em diversos serviços prestados à população mineira, a Fhemig conta com quase 13 mil profissionais e possui 20 unidades distribuídas em Belo Horizonte, região metropolitana e no interior do estado, incluindo o MG Transplantes.

Da Redação com Fhemig