Inscrições para concurso do Conselho Regional de Farmácia de MG se encerram hoje (25) à tarde

O Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais está com iscrições abertas para concurso público até hoje (25) às 16:00h. São vagas para Farmacêutico Fiscal, Analista de Sistema e Assistente Administrativo, além de cadastro de reserva. Cargos de Advogado e Contador são desetinados a formação de cadastro de reserva.

Confira as vagas de ampla concorrência (AC), pessoas com deficiência (PcD), negros (N) e para cadastro de reserva (CR), além dos salários e benefícios:

Itens 1.3 e 1.4 do EDITAL Nº 1, DE 22 DE MARÇO DE 2023, Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais.

A lotação dos empregados contratados será na sede administrativa do Conselho em Belo Horizonte/MG. No caso dos empregados contratados para Farmacêutico Fiscal, dada a natureza das atribuições do emprego, poderão ser lotados em qualquer cidade do Estado de Minas Gerais, de acordo com a

disponibilidade de vagas.

O consurso terá Prova Objetiva de Múltipla Escolha para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório e Avaliação de Títulos para os cargos de nível superior, de caráter classificatório. As Provas serão realizadas em Belo Horizonte/MG.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 80,00 para o cargo de nível médio e R$ 90,00 para os cargos de nível superior. É permitido ao candidato inscrever-se para mais de um cargo no Concurso Público desde que para turnos distintos das provas.

Leia o edital para maiores informações e se inscreva através deste link: clique aqui.

