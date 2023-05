Ainda dá tempo! Inscrições para o concurso do IMA vão até 16/5

O Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA) está com inscrições abertas para um concurso público que oferece 132 vagas em todo o estado de Minas Gerais. Os interessados têm até o dia 16 de maio para se inscrever, com uma taxa de inscrição fixa de R$ 36,25 para todos os cargos. As provas serão realizadas no dia 16 de julho. Os salários variam de acordo com o nível de escolaridade, podendo ultrapassar R$ 5,5 mil. A seleção está sendo organizada pela banca Legalle Concursos. O IMA é responsável pela execução de políticas de defesa agropecuária no estado e possui como missão fortalecer o agronegócio mineiro em benefício da sociedade.

Foto: Divulgação/IMA

O prazo para se inscrever no concurso público do Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA) vai até 16/5, oferecendo 132 vagas em todo o estado. A taxa de inscrição para todos os cargos é de R$ 36,25. As provas serão realizadas em 16/7.

Com benefícios e adicionais, os salários para cargos de nível médio e técnico podem ultrapassar R$ 3,7 mil, enquanto para cargos de nível superior podem chegar a cerca de R$ 5,5 mil, levando em consideração gratificações e progressão na carreira.

A organização do processo seletivo e as inscrições estão a cargo da banca Legalle Concursos, você pode acessar clicando aqui.

Antônio Carlos de Moraes, diretor-geral do IMA e servidor da instituição desde sua criação, destaca que "o IMA é uma importante vitrine ao longo de seus 31 anos, pois sempre investiu na formação de seus profissionais. Dois cargos de destaque no cenário agropecuário brasileiro, o Secretário de Agricultura de Minas e o Subsecretário de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, são exemplos de profissionais que vieram do IMA", afirmou.

O concurso, realizado pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), oferece vagas para as carreiras de fiscal agropecuário (médico veterinário e engenheiro agrônomo), fiscal assistente agropecuário (ensino médio ou curso de educação profissional de ensino médio) e assistente em gestão de defesa agropecuária (ensino médio).

O concurso será composto por prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório. O último concurso realizado pelo IMA ocorreu em 2008.

Sobre o IMA:

O Instituto Mineiro de Agropecuária é responsável pela implementação das políticas públicas de defesa sanitária animal e vegetal no estado de Minas Gerais. Além disso, atua na inspeção de produtos de origem animal, certificação de produtos agropecuários, educação sanitária e apoio à agroindústria familiar.

Todas as atividades desenvolvidas pelo IMA têm como objetivo a preservação do meio ambiente e da saúde pública, com foco no desenvolvimento do agronegócio.

O IMA é uma autarquia vinculada à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, criada em 7 de janeiro de 1992. Sua sede está localizada em Belo Horizonte, com jurisdição em todo o estado de Minas Gerais.

Nossa missão é executar de forma responsável e inovadora as políticas públicas de defesa agropecuária, fortalecendo o agronegócio em Minas Gerais, em benefício da sociedade.

Da redação com Agência Minas