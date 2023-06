Ministério Público do Trabalho divulga processo seletivo para estágio em diversas áreas; bolsa é de R$ 976

Foi anunciado nesta segunda-feira (29) pelo Ministério Público do Trabalho em Minas Gerais (MPT-MG), o processo seletivo de estágio para cursos a nível superior.

Ao menos seis áreas são ofertadas na sede do MPT-MG, em Belo Horizonte: Tecnologia da Informação, Ciências Contábeis, Jornalismo, Direito, e Engenharias Agrícola, Agroeconômica, Ambiental, de Controle e Automação, de Minas, de Produção, de Segurança do Trabalho, Elétrica, Florestal, Mecânica e Metalúrgica.

FAÇA AQUI SUA INSCRIÇÃO

As inscrições são feitas pela internet até o dia 18 de junho, de maneira gratuita. As provas serão realizadas no dia 2 de julho, a serem divulgadas no site do Ministério Público do Trabalho. A bolsa mensal é de R$ 976,00 reais, mais auxílio-transporte. O estagiário terá que cumprir jornada de 20 horas semanais

Mais informações sobre o processo seletivo podem ser vistos pelo e-mail prt03.concursoestagio@mpt.mp.br.

Da redação com MPT-MG