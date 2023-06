Governo de Minas anuncia concurso público com 19,8 mil vagas para a educação

O governo de Minas Gerais divulgou hoje um edital para um grande concurso público na área da educação. O concurso, realizado em conjunto pela Secretaria de Estado de Educação (SEE-MG) e a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag-MG), oferece um total de 19.878 vagas.

Foto: Reprodução/Pixabay

As inscrições para o concurso começam no dia 31 de julho e vão até 29 de agosto. Os interessados podem se inscrever através do site da Fundação Getúlio Vargas (FGV). Há diversas oportunidades disponíveis, incluindo cargos de professores, técnicos e assistentes técnicos na área educacional. A maior parte das vagas, mais de 13 mil, é destinada aos cargos de professor de Educação Básica (PEB).

O processo seletivo será dividido em três etapas. A primeira etapa consiste em uma prova objetiva de múltipla escolha, abordando temas como Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico-matemático, Legislação Educacional, Direitos Humanos e Conhecimentos Específicos. A segunda etapa será uma redação, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos. Por fim, a terceira etapa será a avaliação de títulos, que terá caráter classificatório e será aplicada apenas para os cargos de nível superior.

As provas serão realizadas em todas as cidades-sede das Superintendências Regionais de Educação. Os candidatos podem consultar o edital completo no site da FGV, da Seplag-MG e da SEE-MG. Ou clicando aqui.

Confira abaixo o número de vagas disponíveis para cada cargo:

Professor de Educação Básica (PEB): 13.121 vagas

Especialista em Educação Básica (EEB): 1.656 vagas

Analista Educacional (ANE): 407 vagas

Analista Educacional na função de Inspetor Escolar: 438 vagas

Analista de Educação Básica (AEB): 552 vagas

Técnico da Educação (TDE): 311 vagas

Assistente Técnico de Educação Básica (ATB): 3.393 vagas

Da redação com O Tempo