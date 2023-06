Vaga para analista de departamento pessoal é divulgada em contabilidade de Sete Lagoas

Um escritório de contabilidade em Sete Lagoas está com vaga aberta para assistente (analista) de departamento pessoal. Veja na sequência as atribuições, requisitos e como se candidatar:

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet

Descrição da vaga:

Vaga para assistente (analista) de departamento pessoal em escritório de contabilidade

Coordenar as rotinas do departamento de pessoal tais como folha de pagamento, férias, 13º salario, rescisões, e-social, DCTFWEB, Sefip/GFIP, Rais, DIRF, acompanhamento das convenções coletivas, orientação e consultoria aos clientes e atendimento relacionado às rotinas do departamento.

Responsabilidades

Acompanhar cada cliente de forma personalizada, fazer estudos das atividades e orientar o cliente para que o mesmo possa seguir a legislação pertinente, gerar todas as rotinas no tempo hábil pré-determinado, ou pela legislação, ou pelos prazos do escritorio.

Qualificações

Ter experiência comprovada em rotinas do departamento de pessoal atualizadas, ter comprometimento com o projeto disponibilizado, ser pró-ativo, atenção à lingua portuguesa, saber falar em público, ter disponibilidade para reuniões com os clientes e no escritório sempre que necessário, atuar no sistema híbrido (in-loco e Home-Office).

Desejavel: ter trabalhado com o sistema IOB GESTÃO CONTÁBIL.

Tipo de contratação: CLT ou PJ

Interessados enviar currículo para: valdezribeiro@gerencialconsultoriaemfoco.com.br