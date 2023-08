Curso gratuito vai capacitar empresas de Sete Lagoas em processos licitatórios da Prefeitura

Com a iminência da aprovação na Câmara Municipal do Projeto de Lei Complementar (PLC 9/2023), de autoria do Executivo, que institui no Município o tratamento diferenciado às microempresas e empresas de pequeno porte em processos licitatórios da Prefeitura, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Turismo (Semadetur), em parceria com a empresa Licitar Digital, realizam o curso gratuito "Sete Lagoas na nova era das licitações". O curso será realizado no dia 12 de setembro, de 18h30 às 21h30, no prédio do Bela Vista (Av. Getúlio Vargas, 111, Centro, orla da Lagoa Paulino).

Imagem: Divulgação/Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom

De acordo com o secretário da Semadetur, Edmundo Diniz, as licitações municipais são uma oportunidade única para empreendedores locais se conectarem com potenciais clientes e parceiros de negócios. "Neste evento, os empreendedores de Sete Lagoas terão a chance de se capacitar para participar de processos licitatórios, conhecer as demandas do mercado local e expandir sua rede de contatos. Conhecendo os processos locais, automaticamente também se capacitam para participar de licitações de qualquer município", lembra.

Programação do Evento:

18h30: Abertura

19h30: Palestra "Compras públicas: A importância para o Desenvolvimento Econômico Local" (Ariane Vilhena, advogada, especialista em Direito Processual, analista do Sebrae/MG, Unidade de Articulação para o Desenvolvimento Econômico)

20h15 - Case Prolagos

20h40 - Painel Licitações (Licitar Digital)

21h20 - Encerramento

Mais da metade das vagas já foram preenchidas. Para garantir sua participação gratuita na capacitação, acesse o site do Sympla o quanto antes: http://licitar.digital/setelagoas-12set

Com Prefeitura de Sete Lagoas