Cemig abre inscrições para concurso público; salários podem chegar a R$ 10 mil

A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) abriu nessa segunda (18/09) as incrições do seu concurso público para preenchimento de 240 vagas imediatas mais cadastros de reserva. Os salários podem chegar a cerca de R$10 mil. A prova está agendada para dia 19 de novembro desse ano e será realizada nas seguintes cidades: Belo Horizonte, Divinópolis, Uberlândia, Teófilo Otoni, Paracatu, Varginha, Juiz de Fora, Governador Valadares e Montes Claros.

As vagas disponíveis incluem posições para engenheiros, advogados, analistas empresariais, técnicos em química, edificações, agrimensura, segurança do trabalho, entre outros.

Os interessados deverão se inscrever nesse site (clique aqui) no período de 9h (nove horas) do dia 18 de setembro de 2023 às 17h (dezessete horas) do dia 18 de outubro de 2023. A taxa de inscrição varia de R$ 65 a R$ 100.

O edital completo, juntamente com outras informações sobre o concurso, está disponível no site da CEMIG e também aqui.

