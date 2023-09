Empresa divulga vaga para gerente comercial em Sete Lagoas

Uma empresa do setor de prestação de serviços está contratando para uma vaga de Gerente Comercial em Sete Lagoas, confira:

foto ilustrativa/Reprodução: Internet

Faixa salarial: R$ 3.500,00

Atividades a serem desenvolvidas: orientar e supervisionar os setores da empresa, com foco no setor comercial. Estimular vendedores, treinar e capacitar de acordo com as diretrizes da empresa. Captar clientes em potencial, elaborar planos comerciais e traçar metas alcançáveis e satisfatórias para a equipe e empresa. Promover a união e competitividade da equipe comercial, dar suporte ao setor administrativo nas questões contratuais do setor comercial, entre outras atividades relacionadas a cargo de gestão.

Requisitos: superior completo em gestão de pessoas, administração e afins, experiência no setor comercial e na gestão de equipe, CNH B.

Horário de trabalho: segunda a sexta de 08:00 às 18:00 e sábados de 08:00 às 13:00.

Benefícios: vale transporte, alimentação, comissionamento atrativo, assistência médica e odontológica.

1 vaga para atuar em Sete Lagoas.

Interessados enviar currículo para: contato@multiplaconsultoriarh.com.br