Trainee da PepsiCo abre inscrições para pretos e pardos com salários de R$ 10 mil

A multinacional PepsiCo, responsável pelas marcas Pepsi e Elma Chips, anunciou a abertura de inscrições para o seu programa de trainee Next Gen, voltado exclusivamente para candidatos negros. Este processo seletivo visa selecionar 11 participantes e oferece um salário de R$ 10 mil. As inscrições devem ser realizadas neste link até o dia 9 de outubro.

Imagem: ilustrativa/internet

A oportunidade está aberta a indivíduos com qualquer formação universitária. O programa de trainee da PepsiCo tem uma duração de 18 meses, ao término dos quais os participantes serão preparados para assumir posições de liderança na empresa. Não é necessário possuir fluência em inglês ou em outros idiomas, e a empresa solicita que os candidatos estejam dispostos a se mudar para outras cidades, embora somente a última etapa do processo seletivo seja presencial, com todas as despesas cobertas pela empresa.

O Next Gen é uma iniciativa integrada ao programa de promoção da igualdade racial da PepsiCo, cujo objetivo é alcançar a presença de pessoas negras em 30% dos cargos de liderança até o ano de 2025.

Além de garantir uma vaga dentro do programa de trainee Next Gen em que você terá uma oportunidade única de acelerar a sua carreira, você contará com mentorias para que sua proposta do Desafio Ouse Fazer Mais, que faz parte da última etapa do processo seletivo, se torne ainda #MaisRápida.



Você também terá espaços com a mais alta liderança da empresa e as 3 melhores ideias de cada setor receberão: Notebook, Câmera GoPro e Assistente Virtual.

Diversos benefícios como, seguro de vida, salário em média de R$10.000,00,pPlataforma de idiomas gratuita, vale refeição ou restaurante - de acordo com a unidade de atuação, e muito mais, confira as demais informações no site.

Da Redação com O Tempo