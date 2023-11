CURSO PORTEIRO 4 em 1: Torne-se um profissional completo em segurança!

Você está pronto para dar sair das estatísticas do desemprego? Apresentamos o Curso PORTEIRO 4 em 1 em Sete Lagoas, uma oportunidade única para se destacar no mercado de segurança! Este curso abrange as habilidades essenciais de Porteiro, Vigia, Fiscal de Loja e Controlador de Acessos, proporcionando a você uma formação completa e abrangente.

✨ O que você ganha com o Curso:

🏢 Porteiro: Aprenda as técnicas fundamentais para monitorar e garantir a segurança em diferentes ambientes.

👁️ Vigia: Desenvolva habilidades de vigilância e esteja preparado para lidar com situações desafiadoras.

🛒 Fiscal de Loja: Entenda as estratégias de prevenção de perdas e mantenha a segurança dentro do ambiente comercial.

🚧 Controlador de Acessos: Domine as técnicas para gerenciar e controlar o fluxo de pessoas em diferentes contextos.

🎓 Por que escolher nosso curso?

📚 Material Completo: Conteúdo atualizado e abrangente para prepará-lo para os desafios do mercado.

🎖️ Certificado Válido em Todo o Brasil: Esteja conforme as normas legais e destaque-se profissionalmente.

⚖️ Amparo Legal: Conforme a Lei n.º 9394/96 e o Decreto n.º 5.154/04.

📆 Detalhes das Turmas:

🗓️ Início: 09/12/23

🕒 Sábados:

🌅 1ª Turma: 9h às 12h (3 sábados) - 18 vagas

(09/12 - 16/12 e 23/12)

💸 Investimento:

💲 Valor Promocional à Vista: R$500,00

🔄 Parcelado em 3x de R$200,00 (Cartão de Crédito)

🎯 Quem Pode Participar:

🚻 Ambos os Sexos

🎯 Público Alvo: 25 a 60 anos

Não perca a chance de se capacitar e impulsionar sua carreira na área de segurança! Garanta sua vaga agora e invista no seu futuro. Seja um profissional 4 em 1 e destaque-se no mercado de trabalho!

📞 Contate-nos para mais informações e inscrições. As vagas são limitadas, não deixe para depois! 🌐

Endereço:

Rua Santana, 73 - Centro (Próximo à Estação)

Sete Lagoas - MG

FONE / E-MAIL:

(31) 3771-9250 | (31) 9.9677-6060

