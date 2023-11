Ministério do Turismo e UFRN ofertam vagas para especialização em Turismo Responsável na modalidade EAD

O Ministério do Turismo (MTur), em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), está recebendo inscrições para a especialização em Turismo Responsável na modalidade EAD, com início previsto para 5 de março de 2024.

O programa oferece 30 vagas, sendo 27 destinadas às Secretarias de Turismo das Unidades da Federação (UFs) do Brasil, atendendo a um servidor efetivo por órgão público estadual de turismo, e 3 vagas para servidores efetivos do Ministério do Turismo. Financiado pelo MTur no âmbito do Projeto "Brasil, essa é a nossa praia!", a especialização tem duração de 18 meses e carga horária total de 360 horas, distribuídas em 12 disciplinas de 30 horas cada.

As aulas acontecerão de 4 de março de 2024 a 31 de agosto de 2025, com aulas online síncronas duas vezes por semana (terças e quartas), no período noturno, das 18h30 às 21h30, seguindo um formato modular. Cada disciplina terá 6 encontros de 3 horas cada, com atividades remotas complementares.

Os requisitos para inscrição incluem a nomeação pelas Secretarias de Turismo dos estados ou pelo Ministério do Turismo. Cada estado pode indicar apenas um nome, enquanto o Ministério do Turismo pode indicar três. O prazo para inscrições na especialização em Turismo Responsável se encerra em 20 de dezembro.

Os candidatos devem realizar suas inscrições e enviar documentos em formato PDF exclusivamente pela internet, através do sistema eletrônico de processos seletivos da UFRN via SIGAA, conforme as instruções detalhadas no edital. O acesso direto pelo SIGAA solicitará que o candidato entre pelo "gov.br", onde aqueles com login devem prosseguir conforme as orientações do edital.

Seleção

O processo de seleção ocorrerá em duas etapas:

Etapa 1 – Homologação das solicitações de inscrição.

Etapa 2 – Resultado Final.

Mais informações no Edital 06/2023.

Da Redação com Hora Brasil