Prefeitura de Sete Lagoas divulga o resultado final do processo seletivo para contratar estagiários

A Prefeitura de Sete Lagoas publicou no Diário Oficial do Município desta segunda-feira, 5 de dezembro, a classificação final e definitiva do processo Seletivo de Seleção de Estagiários (Edital 003/2023) e abriu, até o dia 21 de novembro, o prazo para retificação das inscrições. A lista apresenta, entre outras informações, a colocação dos classificados, a instituição onde estão matriculados e a média do último semestre informada.

Imagem: Divulgação/ Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM

A participação foi restrita a alunos de instituições de ensino que tenham firmado convênio com o Município. O processo visa a ocupação de funções em secretarias e nos departamentos diversos da Prefeitura. Puderam se inscrever estudantes dos cursos técnicos de Administração, Edificações e Marketing. Os cursos de graduação são os seguintes: Administração, Análise de Sistemas, Arquitetura, Ciências da Computação, Ciências Contábeis, Comunicação, Direito, Educação Física, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Fisioterapia, Infraestrutura de Redes, Logística (tecnólogo), Marketing (tecnólogo), Nutrição, Pedagogia, Psicologia, Recursos Humanos, Serviço Social e Tecnologia da Informação. As oportunidades também contemplaram pessoas com deficiência e têm cotas raciais.

Não houve candidatos classificados para os cursos de Nível Médio: Técnico em Edificações, Técnico em Logística e Técnico em Marketing e para os cursos de Nível Superior (Graduação): Analista de Sistemas, Ciências da Computação, Comunicação, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Infraestrutura de Redes, Marketing (Tecnólogo), Serviço Social e Tecnologia da Informação.

Estagiários de nível superior receberão bolsa de R$ 660,00 para carga horária semanal de 20 horas e R$ 924,00 para 30 horas. Estagiários de nível técnico terão bolsa de R$ 528,00 para 20 horas semanais e de R$ 792,00 para 30 horas.

Conforme disposto no Edital 03/2023, em razão do período para retificação da inscrição dos candidatos desclassificados, após a divulgação da Classificação Final não haverá prazo para interposição de recursos. Os motivos que motivaram a desclassificação estão definidos no Anexo VI que pode ser conferido clicando aqui.

Da Redação com Ascom PMSL