Fundação Bradesco oferece 74 cursos virtuais gratuitos; Inscrições disponíveis para todo o Brasil

Todas as pessoas com CPF podem se inscrever nos cursos virtuais gratuitos oferecidos pela Fundação Bradesco. O número do documento é necessário durante o cadastro na plataforma Escola Virtual, onde os cursos são disponibilizados.

Os interessados poderão se cadastrar pelo site. Um certificado gratuito será oferecido para as pessoas que se inscreverem, terminarem os estudos e obtiverem bom aproveitamento nos cursos virtuais gratuitos da Fundação Bradesco.

Cursos virtuais gratuitos da Fundação Bradesco:

Administrando Banco de Dados

Análise de Balanços

Análise de Dados no Power BI

Atendimento ao Público

Boas Práticas na Produção de Videoaulas

Como Conseguir um Novo Emprego

Comunicação e Expressão

Comunicação Empresarial

Comunicação Escrita

Conceitos de Aprendizagem Criativa

Construindo minha Proteção Financeira

Contabilidade Empresarial

Controle de Impulso e Manejo de Raiva, Vergonha e Inveja

Criando um Projeto com Interface Gráfica Utilizando a Linguagem Python

Crie um site simples usando HTML, CSS e JavaScript

Cultura Digital

Desenvolvendo Aplicações Mobile com Android Studio

Desenvolvendo um Projeto Completo Python com Estruturas de Dados

Desenvolvimento Orientado a Objetos Utilizando a Linguagem Python

Desenvolvimento Profissional

Design Thinking para Educadores

Edição de Fotos e Vídeos com Windows 10

Educação Financeira

Educação Inclusiva

Empreendedorismo e Inovação

Estratégia de Negócios

Excel na Prática

Fotografias com Dispositivos Móveis

Fundamentos de TI: Hardware e Software

Fundamentos do Design Gráfico

Implementando Banco de Dados

Inclusividade

Inteligência Artificial e o Novo Contexto da Cultura Digital

Introdução à Administração

Introdução à Análise de Dados – Microsoft Power BI

Introdução à Gestão de Projetos

Introdução à Programação Orientada a Objetos (POO)

Introdução ao Scratch: Linguagem de Programação na Computação Criativa

Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)

Letramento Digital

Língua Portuguesa sem Complicações

Linguagem de Programação Python – Básico

Matemática Financeira com o uso da HP 12C

Microsoft Excel 2016 – Avançado

Microsoft Excel 2016 – Básico

Microsoft Excel 2016 – Intermediário

Microsoft Office 365 – Conhecendo o OneDrive

Microsoft Office 365 – Conhecendo o OneNote

Microsoft Office 365 – Conhecendo o Outlook

Microsoft Office 365 – Conhecendo o Planner

Microsoft Office 365 – Conhecendo o Teams

Microsoft PowerPoint 2016 – Avançado

Microsoft PowerPoint 2016 – Básico

Microsoft Word 2016 – Avançado

Microsoft Word 2016 – Básico

Microsoft Word 2016 – Intermediário

Modelagem de Dados

Modelando Dados no Power BI

Oficina de Língua Portuguesa (Gramática)

Organização Pessoal

Pensamento Computacional

Postura e Imagem Profissional

Preparando Dados para Análise – Microsoft Power BI

Processo de Julgamento e Tomada de Decisões Responsáveis

Projetos de Sistemas de TI

Qualidade de Vida e Trabalho

Recursos Educacionais Abertos (REA)

Regulação da Preocupação e da Ansiedade

Resiliência

Responsabilidade Social e Sustentabilidade

Scratch, suas extensões e computação física

Segurança em Tecnologia da Informação

SharePoint

Visualizando Dados no Power BI

Da Redação com Hora Brasil