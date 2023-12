Você que se inscreveu para os cursos do Colégio Técnico da Promove, pelo programa do Trilhas de Futuro em técnico em Logística e Recursos Humanos, os resultados já estão disponíveis! Os candidatos podem conferir o resultado acessando o link. Se preferir, entre em contato com o Promove pelo telefone (31) 3774-4183 ou (31) 98979-3976.

Imagem: Promove



O prazo para efetuar a matrícula vai até o dia 02 de janeiro. As matrículas serão realizadas na unidade localizada na Rua Doutor Pena, 163, Centro - Sete Lagoas, no horário das 08h30min às 18h30min.



Os candidatos aprovados na chamada regular devem apresentar os seguintes documentos (original e cópia):

RG do aluno

RG do responsável (caso seja menor de 18 anos)

CPF do aluno

CPF do responsável (caso seja menor de 18 anos)

Certidão de nascimento ou casamento

Comprovante de residência

Histórico do ensino médio

Declaração de escolaridade

Laudo Médico (caso PCD)

Esses documentos são essenciais para garantir uma matrícula tranquila e iniciar essa nova jornada educacional. Parabéns aos aprovados!

Da Redação com Promove