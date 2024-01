Fhemig abre vagas para médicos em Belo Horizonte e Barbacena, inscrições terão início nessa terça-feira (23)

Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) iniciará as inscrições para os processos seletivos simplificados, visando a contratação de profissionais de saúde destinados ao Complexo Hospitalar de Barbacena e ao Centro Psíquico da Adolescência e Infância (Cepai) em Belo Horizonte. O período de inscrições abrange os dias 23 a 29/1, para ambas as unidades. Confira informações cruciais e os links para os regulamentos abertos.

Complexo Hospitalar de Barbacena (CHB)

1 vaga para médico ecocardiografista, 24 horas semanais;

1 vaga para médico endoscopista, 24 horas semanais;

8 vagas para anestesiologistas, 24 horas semanais;

9 vagas para cirurgiões gerais, 24 horas semanais;

2 vagas para cirurgiões plásticos, 24 horas semanais;

4 vagas para cirurgiões vasculares, 24 horas semanais;

2 vagas para médicos clínicos, 24 horas semanais;

4 vagas para neurocirurgiões, 24 horas semanais;

6 vagas para ortopedistas/ traumatologistas, 24 horas semanais;

1 vaga para psiquiatra, 24 horas semanais;

3 vagas para radiologistas, 24 horas semanais;

1 vaga para urologista, 12 horas semanais; e

1 vaga para psiquiatra, 12 horas semanais.

Outras informações neste link.



Centro Psíquico da Adolescência e Infância (Cepai)

Regulamento 16/2024

1 vaga para médico especialista (psiquiatra, pediatra ou clínico), 24 horas semanais.

Mais informações no site.

Regulamento 18/2024

1 vaga para técnico de enfermagem, 40 horas semanais.

Acesse o edital.



Para visualizar todos os processos seletivos simplificados, acesse o link “Como ingressar na Fhemig”, na página da Fundação: www.fhemig.mg.gov.br. É recomendado navegar pelo Internet Explorer ou Mozilla Firefox (versão 3.5). O sistema não é compatível com celular.

Da Redação com Agência Minas