ASK do Brasil oferta vaga de assistente de logísitca em Sete Lagoas

A ASK do Brasil, empresa sediada em Sete Lagoas, está ofertando vaga de assistente de logística. Veja a seguir a descrição da oportunidade e como se candidatar.

Foto: ASK do Brasil / Divulgação

Vaga: ASSISTENTE DE LOGÍSTICA

Descrição das atividades:

Auxiliar nas atividades de planejamento logístico de materiais avaliando as demandas com ampla visão temporal, de forma a realizar a programação de materiais diretos visando atender o cliente e as metas da Empresa.

Necessário:

Ensino superior em andamento nas áreas Administração, Logística, Gestão de Processos Industriais, Engenharias ou afins;

Excel Intermediário;

Noções gerais de logística, cadeia de abastecimento, estoques, etc.

Desejável:

Habilidade com o sistema ERP’s TOTVS ou afins.

Enviar os currículos para wanderson.santos@askgroup.global até o dia 02/02.

Da Redação