Sete Lagoas: Prefeitura convoca aprovados em concurso para médicos da ESF; confira a lista

A Prefeitura de Sete Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, convoca em 2ª Chamada os candidatos aprovados no processo seletivo para médicos da Estratégia de Saúde da Família (ESF). O objetivo é garantir a continuidade do serviço público e o atendimento à população.

O contrato terá validade até 31 de dezembro de 2024, com possibilidade de renovação por mais um ano.

Os candidatos aprovados devem comparecer ao Departamento de Gestão de Pessoas - RH situado à Rua Marechal Deodoro nº 212, 1º andar do prédio da Secretaria Municipal de Saúde, Centro, Sete Lagoas, com o horário de atendimento de 8h as 16h, para retirarem o pedido dos exames e a relação dos documentos a serem apresentados no ato da contratação.

Fonte: Diário Eletrônico 07/02