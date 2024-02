Secretaria Municipal de Saúde de Sete Lagoas convoca novos Agentes Comunitários de Saúde

A Prefeitura de Sete Lagoas - por meio da Secretaria Municipal de Saúde - publicou no Diário Oficial do Município da última sexta-feira, 16 de fevereiro, a convocação de mais um grupo de Agentes Comunitários de Saúde para realização do curso de formação inicial entre os dias 26/02 e 01/03.

Os relacionados para o cargo devem se apresentar de 8h às 12h e de 13h às 17h, na Escola Grau Técnico, rua Dr. Pena, 213, Centro, sala 9. Todos os convocados devem ser submetidos ao curso com carga horária mínima de 40 horas de acordo com as práticas laborais e tecnologias de mercado.

Os agentes foram aprovados no Processo Seletivo nº 03/2024 e serão integrados às Estratégias de Saúde da Família (ESF) dos seguintes bairros: Barreiro, Belo Vale I, Belo Vale II, Boa Vista, Catarina, Esperança, Interlagos, Itapuã I, Jardim dos Pequis, JK, Luxemburgo, Santa Helena, Santa Luzia II, Santo Antônio, São Geraldo, São João e Verde Vale.

Convocados para nomeação

A Secretaria Municipal de Saúde também convocou Agentes Comunitários de Saúde que já realizaram o Curso de Formação Inicial para assumir o cargo. Os aprovados devem se apresentar em até 10 dias úteis, a partir da data de publicação da convocação, no setor de Gestão de Pessoas – RH, rua Marechal Deodoro, 212, 1º andar, de 8h às 16h. É preciso levar documento de identificação com foto para retirarem o pedido dos exames e a relação dos documentos a serem apresentados no ato da contratação.

